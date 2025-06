“Hicieron acuerdos con los brasileños que se convirtieron en una obstrucción a la justicia”: fiscal Curruchiche sobre órdenes de captura a Velásquez y Camargo por Odebrecht

Para cerrar, el fiscal insistió en no dar más detalles sobre el proceso. “En cuanto a si recibieron algún beneficio económico, no quisiera entorpecer la investigación... pero es obvio que Guatemala perdió más de 3 mil millones de quetzales en este caso ”, dijo.

En entrevista con el medio citado, el funcionario del país centroamericano también se defendió frente a la desautorización de su propio Gobierno, que aseguró que las órdenes de captura no tienen sustento jurídico , no cuentan con respaldo institucional y no pueden ser emitidas por la Fiscalía.

En cuanto a su presencia en la Lista Engel, el funcionario guatemalteco asegura que se trata de un error. “A mí se me incluyó por una represalia del Departamento de Estado, pero eso no le resta validez a esta investigación. Esa lista ya quedó sin vigencia en 2023 y no me merece mayor importancia”.

