Juez le da dos días al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que gire plata para consulta del área de Oriente

Un juez de Medellín le impuso al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, un plazo de 48 horas para responder por los pagos para la consulta popular del Área Metropolitana del Oriente antioqueño. La decisión se conoció este lunes, justo un día después de la fecha que estaba estipulada para que la ciudadanía de esa subregión del departamento concurriera a las urnas. Le puede interesar: Hacienda no giró la plata para hacer la consulta del Área de Oriente y ya no se hará el 9 de noviembre Tal como quedó expresado en el resuelve, en caso de no cumplir con lo ordenado, el alto funcionario podría resultar inmerso en un incidente de desacato.

“Requerir al doctor Germán Ávila Plazas, como persona natural y en calidad de ministro de Hacienda y Crédito Público; para que, en el término de los dos días siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a cumplir el fallo de tutela No. 159 del 30 de octubre de 2025, y explique las razones por las cuales se ha desatendido la orden impartida, previa advertencia de que, en el momento de no ser satisfactorio el informe rendido, se procederá a la apertura del respectivo incidente de desacato”, se lee en la decisión judicial, proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Oralidad. Siga leyendo: A dos semanas de consulta del Área Metropolitana del Oriente, gobierno no ha girado plata a Registraduría; alcaldes y gobernador entutelaron Esta advertencia aparece una semana después de que la justicia ya ordenara a esa cartera del Gobierno Nacional a honrar los pagos de dicha consulta ciudadana, cuya realización está bajo incertidumbre por falta de financiación.