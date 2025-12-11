Ordenan captura de mujer por el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno

Las autoridades siguen tras los responsables del homicidio del joven Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que fue brutalmente golpeado hasta la muerte en la madrugada del pasado 31 de octubre tras salir de una fiesta en Bogotá.

A las capturas de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González Castro –se entregó tras ser identificado en una serie de videos–, quienes se encuentran en prisión mientras avanza el proceso, ahora se suma la orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, la mujer del disfraz azul que aparece en varias grabaciones de cámaras de seguridad junto a los dos hombres.