Ordenan captura de mujer por el crimen del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno

Se trata de la mujer del disfraz azul que acompañaba a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González Castro, los señalados agresores del joven en la madrugada de Halloween. Fue detenida días después de la brutal golpiza, pero fue dejada en libertad.

  • La mujer del disfraz azul que acompañaba a los dos hombres que atacaron a Jaime Esteban Moreno fue identificada como Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, de nacionalidad venezolana. FOTOS: Captura de video y cortesía Policía
    La mujer del disfraz azul que acompañaba a los dos hombres que atacaron a Jaime Esteban Moreno fue identificada como Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, de nacionalidad venezolana. FOTOS: Captura de video y cortesía Policía
El Colombiano
hace 11 minutos
bookmark

Las autoridades siguen tras los responsables del homicidio del joven Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que fue brutalmente golpeado hasta la muerte en la madrugada del pasado 31 de octubre tras salir de una fiesta en Bogotá.

A las capturas de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González Castro –se entregó tras ser identificado en una serie de videos–, quienes se encuentran en prisión mientras avanza el proceso, ahora se suma la orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, la mujer del disfraz azul que aparece en varias grabaciones de cámaras de seguridad junto a los dos hombres.

Según Noticias RCN, la orden de captura fue emitida por el Juzgado 69 de control de garantías de Bogotá, quien la requiere por su presunta participación en el homicidio. Fernández Sulbarán, fue detenida junto con Bertha Parra Torres y Juan Carlos Suárez Ortiz días después de los hechos, pero las dos mujeres fueron dejadas en libertad.

La mujer de 24 años es oriunda de Ciudad Ojeda, en Venezuela, y según el relato de la Fiscalía durante las audiencias en contra de Suárez Ortiz y González Castro, fue quien incitó a los dos hombres –en especial a Juan Carlos, quien estaba disfrazado de diablo– a golpear a la víctima.

Utilidad para la vida