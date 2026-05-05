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Origen del brote hantavirus en crucero: infección previa y alimentos, entre las hipótesis

Las autoridades de Tierra del Fuego descartaron que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius se haya originado en Ushuaia, mientras que la OMS sostiene como hipótesis que los contagios habrían ocurrido fuera del barco.

  • Crucero MV Hondius donde se confirmaron casos de hantavirus que han dejado tres víctimas mortales. Foto: AFP
    Crucero MV Hondius donde se confirmaron casos de hantavirus que han dejado tres víctimas mortales. Foto: AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, está en alerta sanitaria desde que se sospechó que el hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores, estaba detrás de la muerte de tres de las personas que iban a bordo.

La doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó ante la prensa que una de las principales hipótesis sobre el brote de hantavirus apunta a que los contagios habrían ocurrido fuera del barco.

Según indicó, esta conclusión preliminar se sustenta en la duración del periodo de incubación del virus, que puede oscilar entre una y seis semanas, lo que abre la posibilidad de que las personas infectadas ya hubieran adquirido la enfermedad antes de embarcar.

Entérese: ¿Otra emergencia sanitaria? Brote de hantavirus en crucero mató a tres personas y la OMS responde

Asimismo, la funcionaria advirtió que no se descarta una posible transmisión entre humanos, especialmente en contextos de contacto muy cercano, lo que sigue siendo objeto de análisis por parte de los equipos técnicos que investigan el caso.

”Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco”, y ”creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho”, dijo ante la prensa.

En contraste, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego entrevistadas por la AFP descartaron que el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius se haya originado en Ushuaia, ciudad argentina desde donde partió la embarcación.

El director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia, Juan Petrina, afirmó que la posibilidad de un contagio local es “muy improbable”, al señalar que en el territorio no se han registrado casos de la enfermedad. Explicó que, para considerar un origen en la zona, sería necesario que existieran reportes previos de hantavirus en la provincia, lo cual no ocurre.

El funcionario detalló además que durante la estadía del crucero en el puerto de Ushuaia se aplicaron los protocolos sanitarios correspondientes. En ese proceso, tanto la tripulación como los pasajeros deben entregar información médica antes de dirigirse a destinos considerados remotos o con limitada infraestructura sanitaria. Antes del atraque, el capitán y el médico del barco también reportan el estado de salud a bordo y notifican posibles síntomas.

A esto se suman los controles de Sanidad de Frontera, que dependen del gobierno nacional y realizan inspecciones adicionales a las embarcaciones. Según Petrina, el crucero fue sometido a verificación de control de roedores, sin hallazgos relevantes. Incluso, precisó que se instalaron dispositivos antiroedores en los cabos de amarre como parte de las medidas preventivas.

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El director también puso en duda otras posibles vías de transmisión, como el contacto con alimentos o con personas que hayan estado en el barco. En esa misma línea, recordó que en Tierra del Fuego no existen casos registrados de hantavirus, entre otras razones porque el principal vector del virus, el denominado ratón colilargo, no habita en la región.

Finalmente, indicó que la zona endémica del virus en Argentina se concentra en sectores cordilleranos de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, mientras que los datos epidemiológicos nacionales más recientes reportan 32 casos en el país desde enero de 2026, ninguno de ellos en Tierra del Fuego.

Crucero bajo incertidumbre tras evacuación de tres sospechosos de hantavirus: su destino final podría ser Canarias o Países Bajos

La OMS en Cabo Verde, a través de su representante Ann Lindstrand, confirmó que se activó un operativo sanitario para evacuar a tres personas desde el puerto de Praia. Una ambulancia las trasladará hasta un aeropuerto cercano, desde donde serán llevadas en avión para recibir atención especializada.

De acuerdo con la información oficial, el grupo está conformado por dos pacientes que presentan síntomas compatibles con hantavirus y un tercer individuo que, aunque no ha desarrollado signos clínicos, estuvo en contacto estrecho con ellos, lo que lo mantiene bajo observación.

Lindstrand explicó que el escenario es dinámico y puede variar rápidamente, pero indicó que, una vez concluido este procedimiento de evacuación, el crucero podría retomar su itinerario durante la madrugada. Inicialmente, la ruta prevista del barco, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, era hacia el puerto de Tenerife, en las Islas Canarias. Sin embargo, las autoridades no descartan un cambio de destino.

En ese sentido, la funcionaria señaló que también se ha evaluado la posibilidad de que la embarcación no haga escala en Canarias y continúe directamente hacia Países Bajos. “Todavía se están valorando las opciones; podría ser Tenerife o directamente Países Bajos”, puntualizó.

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En respuesta, el Ministerio de Sanidad de España señaló en un comunicado que la prioridad es gestionar la situación directamente en Cabo Verde, con el objetivo de evacuar allí a los casos que presentan síntomas y a los contactos considerados de alto riesgo.

En ese sentido, el organismo indicó que, en principio, no sería necesaria una escala del crucero en el archipiélago español, a menos que durante el trayecto hacia Canarias se registren nuevos casos con síntomas compatibles con la enfermedad.

No obstante, el ministerio subrayó que la situación se mantiene bajo seguimiento permanente y que las autoridades españolas están dispuestas a colaborar en lo que sea requerido. Según precisó, cualquier decisión se tomará evaluando de forma constante el equilibrio entre los riesgos sanitarios y los beneficios de cada posible medida.

La naviera Oceanwide Expeditions permanece anclado en el mar frente a las costas de Cabo Verde, donde las autoridades no han autorizado su entrada al puerto.

Como medida preventiva, los pasajeros continúan confinados en sus camarotes con el fin de reducir el riesgo de propagación del virus, una enfermedad que se transmite a través de roedores salvajes infectados, como ratones o ratas, mediante fluidos como la saliva, la orina y las heces.

Investigadores sudafricanos continúan trabajando en la secuenciación de las muestras, mientras la OMS recalca que no se han detectado ratas a bordo del buque y que el riesgo para la población general es bajo, ya que no se trata de un virus con transmisión similar a la gripe o la covid-19.

La OMS también ha indicado que, aunque aún no se ha determinado con exactitud la variante del virus, los análisis preliminares apuntan a que podría tratarse del denominado “Andes virus”, conocido por casos de transmisión interhumana en brotes previos en Sudamérica, siempre en condiciones de contacto muy cercano.

En este contexto, a la hora de redacción de esta noticia se ha informado que los casos sospechosos de hantavirus, dos pacientes con síntomas y un caso contacto, serán evacuados a los Países Bajos desde Cabo Verde, frente a cuyas costas está fondeada la embarcación, informó este martes la naviera propietaria del barco.

“La evacuación médica de dos personas que actualmente requieren atención médica urgente, así como de la persona que estuvo en contacto estrecho con el pasajero que falleció el 2 de mayo, se llevará a cabo mediante dos aeronaves especializadas, que se encuentran en ruta hacia Cabo Verde”, informó en un comunicado el operador turístico neerlandés Oceanwide Expeditions.

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Una vez completado el operativo, los pacientes serán trasladados por vía médica a Países Bajos. Sin embargo, la empresa aclaró que, por el momento, no se dispone de un horario definido para la ejecución del procedimiento. ”Desde allí, los pacientes serán evacuados médicamente a los Países Bajos. Por el momento, no contamos con un cronograma exacto”, agregó la compañía.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el hantavirus?
Es una enfermedad transmitida por roedores a través de fluidos como orina, saliva o heces.
¿Dónde ocurrió el brote?
En un crucero que viajaba entre Argentina y Cabo Verde.
¿Se contagia entre personas?
Es poco común, pero puede ocurrir en contactos muy estrechos.
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