Orlando Berrío se baja del negocio por el Deportivo Pereira: estos son los motivos detrás de su decisión

Por un momento, la posibilidad de que Orlando Berrío, exjugador de Atlético Nacional y campeón de la Copa Libertadores en 2016, mostrara interés en adquirir, junto a sus socios, al Deportivo Pereira, ilusionó a la hinchada matecaña. Su nombre, asociado a la gloria verdolaga y al fútbol internacional, aparecía ahora como parte de un grupo de inversionistas interesados en darle un nuevo impulso al club. Sin embargo, la historia tomó otro rumbo.
A través de un comunicado oficial, Berrío y sus socios decidieron declinar su intención, luego de varias semanas de reuniones y análisis. “Tras varias reuniones y en atención a nuestros planes y tesis de inversión, junto con nuestro grupo de trabajo e inversionistas, hemos decidido dar por concluido el interés en una posible participación en el Deportivo Pereira”, señalaron en el documento difundido este jueves.
La decisión, aunque sorpresiva, fue acompañada de un tono de respeto y gratitud hacia todas las partes involucradas. Berrío y su grupo agradecieron “la disposición y el respeto de las personas e instituciones con las que se sostuvieron conversaciones en torno al proyecto, así como el afecto y entusiasmo de la afición pereirana”, a la que reconocieron por su pasión, historia y apoyo incondicional al equipo.