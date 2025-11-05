El exNacional Orlando Berrío quiere salvar al Pereira de la quiebra y ofreció comprarlo: ¿cuál es su propuesta y quiénes son sus socios?

El exfutbolista Orlando Berrío, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016 y con Flamengo en 2019, junto al empresario José Miguel Jaramillo, cofundador de la plataforma de bienestar INTUS, anunciaron oficialmente su interés en adquirir el Deportivo Pereira, respaldados por fondos de inversión provenientes de México, Brasil y Estados Unidos.
El proyecto, que busca combinar la pasión del fútbol con la visión empresarial moderna, tiene como propósito convertir al conjunto matecaña en un referente de sostenibilidad económica, excelencia deportiva e impacto social, conectando el deporte con la educación, la innovación y el desarrollo humano.