Orquídea descubierta en Santander llevará nombre de profesor antioqueño, ¿quién es?

Una diminuta orquídea de los bosques de niebla de Santander y Norte de Santander acaba de convertirse en una nueva especie para la ciencia, pero su importancia va más allá del hallazgo botánico. Los investigadores que la identificaron decidieron bautizarla Lepanthes leonmoralesii, en homenaje al ingeniero forestal y profesor jubilado de la Universidad Nacional, sede Medellín, León Morales Soto, quien durante más de cuatro décadas ha dedicado su vida al estudio, conservación y divulgación de la flora colombiana. El descubrimiento fue realizado por investigadores de las universidades Industrial de Santander (UIS), de Antioquia y de Caldas, varios de ellos egresados de la Nacional y antiguos alumnos del profesor Morales. La especie fue encontrada durante expediciones científicas en los bosques altoandinos de Chinácota, Norte de Santander, y en San Andrés y Molagavita, Santander. Lea más: Encontraron hasta una planta carnívora: documentan 120 especies de plantas acuáticas en humedales del Bajo Cauca Aunque inicialmente la planta parecía pertenecer a una especie ya conocida del género Lepanthes, un análisis detallado de sus estructuras florales permitió establecer que se trataba de un taxón nunca antes descrito. Entre sus principales diferencias están la forma de sus pétalos, sépalos y del labelo, la estructura más especializada de las flores de las orquídeas. Los investigadores compararon los ejemplares con colecciones botánicas nacionales e internacionales y revisaron literatura especializada antes de confirmar que se trataba de una especie nueva. El hallazgo quedó validado tras su publicación en la revista internacional Phytotaxa. La nueva especie pertenece al género Lepanthes, uno de los grupos de orquídeas más diversos de los Andes tropicales y que reúne algunas de las flores más pequeñas del mundo. Colombia alberga más de 400 especies de este género, muchas de ellas exclusivas de bosques de montaña.

“Es como si me dieran un Óscar”

Para León Morales Soto, el homenaje llegó de manera inesperada. El profesor, hoy jubilado, asegura que nunca imaginó que una especie llevaría su nombre. Su historia con las plantas comenzó desde que era estudiante, en la década de 1970. Sin embargo, fue durante su etapa como docente cuando encontró el propósito que marcaría su carrera: conservar la diversidad arbórea del campus El Volador y convertirlo en un laboratorio vivo para la investigación. Durante décadas recorrió Urabá, Bajo Cauca y el Magdalena Medio con sus estudiantes. Allí fue testigo de la rápida desaparición de enormes bosques primarios, transformados en potreros de un semestre para otro. Esa experiencia lo convenció de que era necesario preservar la biodiversidad y acercarla a las nuevas generaciones. Así nació, en 1986, el Arboretum y Palmetum de la sede Medellín, una colección de árboles y palmas que hoy reúne 600 especies. Morales destaca que el proyecto nunca fue una labor individual, sino el resultado del trabajo de estudiantes, profesores, egresados y ciudadanos que durante años donaron semillas, árboles y palmas para enriquecer la colección.

Uno de los nombres que más destaca es el de Teresita Varón Palacio, también ingeniera forestal de la Unal. Ella, según el docente, ha sido uno de los pilares fundamentales para que el Arboretum y Palmetum se conserve a lo largo de los 40 años de su existencia. Al enterarse de que una nueva orquídea llevaría su nombre y apellido, asegura que sintió una emoción difícil de describir. “Para quienes vivimos enamorados del mundo vegetal, un reconocimiento de estos es como si a uno le entregaran un Óscar”, afirma. Más allá del homenaje personal, el profesor insiste en que el verdadero mérito es de los investigadores jóvenes que siguen explorando la flora colombiana y descubriendo nuevas especies. También hizo un llamado sobre la necesidad de conservar la biodiversidad. Recuerda que Colombia sigue siendo uno de los países más ricos del planeta en especies de plantas y animales, pero al mismo tiempo uno de los que más ecosistemas destruye por la deforestación y la expansión agropecuaria.

Los homenajes, mejor en vida

Detrás del descubrimiento estuvo un trabajo científico que tomó varios años. Diego Suescún, profesor de la UIS y líder de la investigación, explicó que el proyecto nació a partir de trabajos de grado desarrollados por estudiantes de ingeniería forestal y biología que comenzaron a estudiar las plantas epífitas —aquellas que crecen sobre los árboles— en la provincia de García Rovira. Las expediciones iniciaron hace más de una década y permitieron recolectar cientos de ejemplares que posteriormente fueron revisados en herbarios de Bogotá y Medellín. Fue allí donde el biólogo Eugenio Restrepo advirtió que una de las orquídeas no coincidía con ninguna especie conocida. A partir de ese momento comenzó un proceso que tomó varios años: regresar al campo para obtener nuevos ejemplares, realizar fotografías especializadas, diseccionar las flores, elaborar ilustraciones botánicas, redactar la descripción científica y someter el estudio a revisión por pares en la revista Phytotaxa, hasta lograr su publicación definitiva hace pocas semanas. En total participaron seis investigadores: Diego Suescún, Paula Morales, Susana Arango, Diana Joya, Heidy Caro y Eugenio Restrepo. Para Suescún había un propósito adicional. Él fue alumno del profesor León Morales cuando estudió Ingeniería Forestal en la Nacional y asegura que fue precisamente él quien despertó su pasión por la botánica. “Estos homenajes se hacen cuando las personas ya fallecieron. Nosotros queríamos hacerlo en vida”, explicó. Entérese: Caracol africano sigue siendo un riesgo en Medellín aun en “verano”, ¿qué hacer con ellos? Si bien la Lepanthes leonmoralesii apenas fue descubierta, ya enfrenta un panorama algo preocupante. Solo ha sido encontrada en dos localidades y los investigadores advierten que su hábitat está rodeado por actividades ganaderas y agrícolas, razones por las que fue catalogada como una especie en peligro. Por ende, la importancia radica en preservar lo hallado y seguir explorando los bosques colombianos, pues en esa región, según Suescún, ya han logrado describir cinco especies nuevas para la ciencia. Entre tanto, el profesor Morales seguirá visitando el Arboretum y Palmetum de la Unal sede Medellín. Dice que “no abandonará a sus hijos”, y que mientras viva allá estará. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: