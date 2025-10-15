Orquídeas Drácula: todas las especies están en peligro de extinción, según la UICN

En lo alto de los Andes, donde la niebla parece dormirse entre los árboles, y el agua cuelga del aire como una promesa, crecen flores que miran. Algunas sonríen. Otras fruncen el ceño o se encogen como si sintieran frío. Las llaman Dracula, aunque no por vampiros, sino por su forma: “pequeño dragón”, en latín. Son orquídeas que parecen tener cara. O por lo menos, algo parecido a un gesto, una expresión, un alma vegetal atrapada en pétalos. También son orquídeas al borde de la extinción.
Por primera vez, una evaluación global de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha revelado el estado real de estas especies, y el resultado es tan claro como alarmante: casi el 70 % de las orquídeas del género Dracula está en riesgo, pues de las 133 especies analizadas, muchas sobreviven en fragmentos mínimos de bosque o en apenas uno o dos sitios conocidos. Algunas ya no existen en su estado silvestre. Otras viven solo en cultivo, porque el bosque que las protegía se ha ido abriendo como una herida.