Orsomarso denuncia intento de soborno a sus jugadores por apuestas en el fútbol colombiano

Aunque ya se han juzgado algunos casos en el fútbol colombiano, y los implicados han salido de los equipos y sus carreras han terminado, los clubes del país siguen en alerta por las presuntas propuestas que siguen recibiendo algunos futbolistas para el amaño de partidos o el resultado de algún juego por el tema de apuestas.

El más reciente caso lo protagoniza Orsomarso, el equipo del Valle del Cauca, que denunció a través de sus redes que, “a través de nuestros mecanismos internos de prevención y seguridad, hemos tenido conocimiento de intentos por parte de personas externas de ofrecer dinero a jugadores de nuestra institución con el propósito de influir en situaciones deportivas relacionadas con apuestas”.

También le puede interesar: Envigado F.C. denunció que intentaron sobornar a sus jugadores para “amañar” partidos de la Liga Betplay

Y aunque no entregan más detalles, en otros casos se ha sabido de ofertas por hacerse sacar determinado número de tarjetas en alguno de los dos tiempos que dura un compromiso, o dejar marcar algún gol antes de determinado minuto; son múltiples los casos que se han hecho públicos en otras ocasiones y, por ello, los directivos de Orsomarso volvieron a prender las alarmas para que las autoridades correspondientes estén al tanto de la situación.

En su comunicado, el club que juega en el Valle del Cauca menciona también que “rechazan categóricamente cualquier intento de soborno o manipulación de la competencia. Estas conductas atentan contra nuestra institución, nuestros jugadores y la esencia misma del fútbol”.

De igual forma, hacen un llamado a todo el fútbol colombiano, ya que es una problemática que no afecta solamente a Orsomarso y por ello, hay que enfrentarla de manera conjunta con absoluta firmeza.

Vea también: Denuncian “cartel de la corrupción” en el FPC: habría sobornos para designar árbitros en los partidos

Y finalizan argumentando que “haremos todo lo que esté a nuestro alcance y no descansaremos con el fin de proteger la transparencia de la competencia y evitar de manera categórica que intereses ajenos al deporte jueguen con el esfuerzo de nuestros jugadores, nuestra institución y nuestros anhelos deportivos”.

Hay que recordar que, en los últimos años, se han denunciado también casos de amaños de partidos o intentos de sobornos en clubes como Chicó, Envigado, Pasto, Deportes Quindío, Real Cartagena, Unión Magdalena y Patriotas.

En el caso del Quindío, el jugador señalado de presuntos amaños fue Francisco Navas en noviembre de 2017. Luego de ese caso se han dado otros en los que se han quedado en investigación.