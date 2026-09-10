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Óscar salvó a su familia del terremoto y volvió por quienes seguían atrapados: esta es su historia

Oscar Martínez salió con su familia segundos antes de que el edificio donde vivía se desplomara. Lo que hizo después lo llevó de vuelta a los escombros, donde encontró a varias personas que todavía esperaban ser rescatadas. Esta es su historia:

  • Óscar Martínez regresó a los escombros de Torres del Limonar después de salir con vida junto a su familia y ayudó a rescatar a varios de sus vecinos, entre ellos un bebé. Foto: Noticias Caracol / El Colombiano
    Óscar Martínez regresó a los escombros de Torres del Limonar después de salir con vida junto a su familia y ayudó a rescatar a varios de sus vecinos, entre ellos un bebé. Foto: Noticias Caracol / El Colombiano
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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A las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, Óscar Martínez estaba en el apartamento 403A de Torres del Limonar, en el sur de Cali. Vivía ahí con su esposa y sus dos hijos.

Era una mañana cualquiera, hasta que el movimiento de la tierra empezó a hacerse cada vez más fuerte. Al principio pensó lo mismo que muchos, que pasaría pronto. Pero algo le llamó la atención.

Desde una ventana grande vio cómo los pájaros que estaban afuera salieron volando de manera desesperada. Óscar recordó las historias que escuchaba de niño cuando iba al campo con sus abuelos. Para él, fue una señal.

Abrió la puerta y le gritó a su hija mayor, de 11 años, que corriera. Él se encargaría de su hermano menor, que todavía es un bebé: “Corre, corre, corre, mi amor”, le dijo.

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Los cuatro bajaron corriendo los cuatro pisos. Llegaron a la portería justo cuando el edificio seguía moviéndose con violencia. La salida tenía un sistema de dos puertas: para abrir la segunda había que cerrar primero la anterior. Había 12 vecinos allí.

Nadie quería quedarse atrás para cerrar una puerta mientras los demás salían. Entonces uno de ellos decidió romperla. Ese gesto les permitió salir. Apenas estuvieron afuera, miraron hacia el edificio; Torres del Limonar comenzó a abrirse: “Volteamos a mirar cómo el edificio bailaba muy fuerte. Cuando al lado izquierdo empezó una grieta y al lado derecho una mega grieta que atravesó todo el edificio, ahí fue que se cayó”, recordó Oscar.

En ese momento se arrodilló junto a su familia y los cuatro dieron gracias por estar vivos. Pero la pausa duró poco. Le entregó el bebé a su esposa, dejó a su hija con ella y volvió sin zapatos a buscar sobrevivientes.

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Óscar es dibujante estructural; no llevaba equipo de rescate ni ropa adecuada para entrar entre los restos del edificio, apenas vestía una pantaloneta y estaba descalzo. Aun así, comenzó a caminar alrededor de la estructura para buscar señales de vida.

Un vecino se quitó sus propios zapatos y se los entregó: “Ponte zapatos”, le dijo. Aquel gesto, para Óscar, fue la confirmación de que no estaba solo.

Primer rescate de Oscar

Entre los escombros, el hombre vio a una niña agachada. Bajó hasta ella y vio que tenía algunos raspones en las rodillas, pero podía caminar. Le tomó la mano y la ayudó a salir. Al preguntarle si estaba sola, la niña respondió que estaba con su tía.

Óscar y otros vecinos siguieron la indicación de la menor y encontraron a la mujer con vida, pero atrapada por una pared. Intentaron liberarla con las herramientas que tenían mientras llegaban los organismos de socorro: “Esto ya no va a pasar más nada, ya lo que fue, fue, pero ya vienen rescatistas a ayudarte”, dijo para mantenerla tranquila. Poco después llegaron los patrulleros de la Policía, quienes ubicaron a la mujer y asumieron su rescate.

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Salomón, el bebé que rescató

Óscar siguió avanzando. Escucharon voces débiles, como si alguien intentara pedir ayuda. Levantaron una pared para llegar hasta el lugar y encontraron la cabeza de un bebé.

Después de mover los escombros, no escucharon ningún sonido. Esperaron unos segundos: “Mi mente solo decía: bebé, llora”, recordó. Pasaron segundos hasta que el niño lloró.

Los vecinos continuaron retirando los restos y encontraron al padre, quien sostenía al bebé. Era Salomón, de nueve meses. Ambos fueron rescatados con vida, pero la madre del niño murió dentro del apartamento.

Continuó recorriendo los escombros en busca de otros sobrevivientes. En total, alcanzó a participar en el rescate de cuatro personas.

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Cali vuelve a levantarse un mes después

Un mes después, donde estaba Torres del Limonar, queda un lote. El edificio tenía 36 apartamentos y 22 personas murieron tras el colapso. Hoy, el lugar es también el punto al que Óscar regresó para recordar cómo salió con vida junto a su familia y cómo, minutos después, volvió entre los escombros para ayudar a sus vecinos.

Torres del Limonar fue una de las 24 edificaciones que colapsaron por el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros. Al 9 de septiembre, la UNGRD reportaba 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 364 rescatadas. La emergencia había afectado a 16 departamentos y 498 municipios, con 202.002 viviendas averiadas, 36.326 destruidas y 743 edificios colapsados.

Óscar vuelve la mirada sobre el lugar donde estuvo su casa y habla de sus vecinos, de quienes llegaron a ayudar y de los que, sin conocerse, compartieron lo que tenían en medio de la emergencia. Esa solidaridad que recuerda: “Cali... es la sucursal del cielo porque se llenó de ángeles cuidando aquí a todo el mundo”.

Un mes después, Óscar sigue siendo un sobreviviente. Pero también es parte de la memoria de quienes lograron salir de Torres del Limonar y de quienes, como él, regresaron a los escombros para ayudar a otros a encontrar el camino de vuelta a la vida.

Siga leyendo: A las 7:34 a. m., Cali se detuvo por 90 segundos para recordar a las 154 víctimas del terremoto

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas personas rescató Oscar Martínez de los escombros?
Oscar Martínez participó en el rescate de cuatro personas. Entre ellas estuvo una niña, su tía y Salomón, un bebé de nueve meses que fue encontrado junto a su padre.
¿Cómo logró Oscar Martínez salir del edificio Torres del Limonar?
Martínez logró salir con su esposa y sus dos hijos segundos antes del colapso. Los cuatro bajaron desde el cuarto piso y consiguieron salir por la portería después de que uno de los vecinos rompiera una de las puertas.
¿Cuántas personas murieron por el terremoto de agosto de 2026?
Con corte al 9 de septiembre de 2026, la UNGRD reportó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 364 rescatadas.
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