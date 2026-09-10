Óscar salvó a su familia del terremoto y volvió por quienes seguían atrapados: esta es su historia

A las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, Óscar Martínez estaba en el apartamento 403A de Torres del Limonar, en el sur de Cali. Vivía ahí con su esposa y sus dos hijos.

Era una mañana cualquiera, hasta que el movimiento de la tierra empezó a hacerse cada vez más fuerte. Al principio pensó lo mismo que muchos, que pasaría pronto. Pero algo le llamó la atención.

Desde una ventana grande vio cómo los pájaros que estaban afuera salieron volando de manera desesperada. Óscar recordó las historias que escuchaba de niño cuando iba al campo con sus abuelos. Para él, fue una señal.

Abrió la puerta y le gritó a su hija mayor, de 11 años, que corriera. Él se encargaría de su hermano menor, que todavía es un bebé: “Corre, corre, corre, mi amor”, le dijo.

Entérese: Alcaldías y gobernaciones podrán invertir en obras fuera de su territorio para reconstruir el país

Los cuatro bajaron corriendo los cuatro pisos. Llegaron a la portería justo cuando el edificio seguía moviéndose con violencia. La salida tenía un sistema de dos puertas: para abrir la segunda había que cerrar primero la anterior. Había 12 vecinos allí.

Nadie quería quedarse atrás para cerrar una puerta mientras los demás salían. Entonces uno de ellos decidió romperla. Ese gesto les permitió salir. Apenas estuvieron afuera, miraron hacia el edificio; Torres del Limonar comenzó a abrirse: “Volteamos a mirar cómo el edificio bailaba muy fuerte. Cuando al lado izquierdo empezó una grieta y al lado derecho una mega grieta que atravesó todo el edificio, ahí fue que se cayó”, recordó Oscar.

En ese momento se arrodilló junto a su familia y los cuatro dieron gracias por estar vivos. Pero la pausa duró poco. Le entregó el bebé a su esposa, dejó a su hija con ella y volvió sin zapatos a buscar sobrevivientes.

Le puede interesar: Alejandra, su mamá y un millón de amigos: volver a empezar por segunda vez, a un mes del terremoto

Óscar es dibujante estructural; no llevaba equipo de rescate ni ropa adecuada para entrar entre los restos del edificio, apenas vestía una pantaloneta y estaba descalzo. Aun así, comenzó a caminar alrededor de la estructura para buscar señales de vida.

Un vecino se quitó sus propios zapatos y se los entregó: “Ponte zapatos”, le dijo. Aquel gesto, para Óscar, fue la confirmación de que no estaba solo.