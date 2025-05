Óscar Monsalve, hermano del testigo clave contra Uribe, rompe el silencio y decide declarar en el juicio

Según ha dicho Óscar, lo que ha declarado Juan Guillermo es parte de un “libreto” que habría seguido tras recibir supuestas promesas de beneficios judiciales. En diciembre de 2023, ante el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Óscar afirmó que su hermano lo contactó desde prisión para contarle que recibiría ayuda si mencionaba al expresidente Uribe y a su hermano Santiago Uribe. También aseguró que detrás de esa supuesta estrategia estaría el senador Iván Cepeda.

“Él ya estaba detenido, claro. Cuando me llamó fue para decirme que le iban a colaborar pa’ tener buenos beneficios (...), o sea, pa’ él mentar a Álvaro Uribe, pa’ meter a Santiago Uribe, y que eso se lo había propuesto Iván Cepeda”, afirmó en su declaración.

Posteriormente, en entrevista con la revista Semana, Óscar reafirmó que su hermano le anticipó lo que iba a hacer y que él no estuvo de acuerdo. Señaló nuevamente a Cepeda como el supuesto artífice de lo que considera un montaje:

“Él no se metió solo en eso, a él lo metió Iván Cepeda (...). Él me llamó a decirme lo que iba a hacer y yo no estuve de acuerdo. Eso no tenía nada que ver con lo que él estaba pagando en la cárcel. Fue en ese tiempo que, por alguien que no sé quién fue, Iván Cepeda lo metió en este cuento”.

El testimonio de Óscar Monsalve se sumará al de su padre, Óscar Monsalve padre, quien ya compareció ante la justicia como testigo de la defensa. En su declaración también señaló al senador Cepeda como la persona que, según él, les habría hecho ofrecimientos a cambio de involucrar a Uribe en actividades ilegales.