Oswaldito, de Los Montañeros, fue hospitalizado por fuerte dolor abdominal

La familia de Los Montañeros, conocida en redes sociales por su humor y retratos de la vida cotidiana, sorprendió a sus seguidores al compartir que Oswaldito, el padre del grupo, tuvo que ser hospitalizado de urgencia por un problema de salud.

Según relataron en su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido presentó un fuerte dolor abdominal acompañado de fiebre y malestar general, lo que obligó a su familia a llevarlo al hospital pese a su resistencia.

“Terco y caprichoso, lo trajimos a la fuerza. Si él tiene que amanecer aquí, pues amanece... pero a la casa no me lo llevo”, dijo su esposa, quien se mostró preocupada por la gravedad de los síntomas.