Otro atentado en el Cauca: vía Panamericana cerrada tras explosión de tractocamión

Una explosión con un cilindro bomba se registró en horas de la tarde en el sector de Cachimbal y La Agustina, en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Autoridades le confirmaron lo sucedido a EL COLOMBIANO.

Según información preliminar, la detonación impactó a un tractocamión que iba por este corredor vial. Hasta el momento, las autoridades adelantan labores para establecer si hay personas afectadas y determinar el alcance de la explosión.

Con este nuevo ataque ya se registraría un balance de 35 acciones terroristas en todo el territorio nacional desde el pasado viernes 24 de abril, con una preocupante concentración de los ataques en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.