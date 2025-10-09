Área Metropolitana encontró 12 escándalos más de presunta corrupción, además del que llevó a la captura de Misael Cadavid

En medio del escándalo que llevó a la captura del exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, entre otras seis personas, desde el Área Metropolitana informaron de otra serie de irregulares que se encontraron dentro de la entidad durante el periodo 2020-2023, cuando Daniel Quintero era alcalde de Medellín y presidente de la junta del Área Metropolitana.
Paula Andrea Palacio, directora de esta entidad, expresó que “cuando finalizamos el proceso de empalme de esta entidad, denunciamos a los entes de control presuntos hallazgos de corrupción en varios contratos. Todos estos hallazgos han sido puestos en consideración de las autoridades competentes, y esperamos que con todo el rigor puedan avanzar y se haga justicia”.
Entre los hechos que ya se encuentran en manos de las autoridades por las alertas realizadas por la entidad, luego del proceso de empalme, se estima que estos habrían generado un detrimento al patrimonio de la ciudad por 17.000 millones de pesos cuando el director de la entidad era Juan David Palacio.