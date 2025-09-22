Lágrimas, encuentro con el ídolo de la infancia y cumplir un sueño: así vivió Dembelé la entrega de su Balón de Oro

Se quebró. Cuando daba el discurso como ganador del Balón de Oro 2025, el futbolista francés Ousmane Dembelé, no aguantó el sentimiento y lloró. Las lágrimas llegaron cuando le agradeció a su mamá, Fatimata, por todos el apoyo que le dio, desde su infancia, para jugar fútbol.
Las cámaras de la transmisión la enfocaron a ella. También lloraba, al igual que los familiares del extremo del PSG que estaban presentes en el Teatro Chatelet de París, uno de los más imponentes de la capital francesa, donde se realizó la ceremonia de premiación a los mejores jugadores del mundo.