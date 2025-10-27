Tensión comercial con EE. UU.: Oxford Economics prevé impacto moderado pero riesgo alto para Colombia

Las recientes amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump a Colomba de imponer aranceles a sus exportaciones tendrían un impacto económico limitado en el corto plazo, pero podrían generar riesgos estructurales para la estabilidad y el crecimiento a largo plazo, advirtió la firma de análisis económico Oxford Economics.
Según un artículo de Forbes, la consultora anticipa que, pese a la escalada retórica, una solución diplomática es el escenario más probable. Sin embargo, señala que el “estilo político dogmático” del presidente Gustavo Petro podría demorar cualquier acuerdo hasta la llegada del nuevo gobierno, prevista para agosto del próximo año.