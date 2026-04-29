Pacientes de Nueva EPS en tratamiento seguirán con atención: Instituto de Cancerología

El Instituto Nacional de Cancerología anunció que continuará atendiendo a los actuales pacientes afiliados de la Nueva EPS que han venido recibiendo tratamientos. Esto quiere decir que los pacientes que están en tratamiento activo seguirán recibiendo los servicios de salud.
El anuncio se hizo horas después de que la entidad anunciara que a partir del próximo viernes 1 de mayo dejará de prestar servicios integrales a nuevos pacientes de esa aseguradoras, luego de no lograr un acuerdo en las negociaciones contractuales entre ambas empresas.
Le puede interesar: Quintero no lleva ni una semana de supersalud y ya empezó su show de redes.
Por medio de un comunicado, el Instituto señaló que actualmente no tiene contrato vigente con Nueva EPS y tiene una creciente cartera que a 31 de marzo de 2026 supera los $146.000 millones. Así mismo, señaló que esto ha sido de conocimiento de las diferentes interventorías que les han hecho.