La dolorosa historia de seis pacientes que murieron tras la crisis del sistema de salud

El diagnóstico médico se cumplió. Nueve años después de que le diagnosticaran la enfermedad de Huntington, Zulay Andrea Vinazco Ulloa murió en su hogar acompañada de su hermano, Leonardo, y su hija de 15 años. Desde 2020 él la cuidó y anduvo con ella para arriba y para abajo buscándole una mejor calidad de vida.
La de Huntington es una enfermedad que no tiene cura y los tratamientos que existen son solo para controlar algunos síntomas, pero no para detenerla ni retrasarla. La esperanza de vida después de la aparición de los primeros síntomas es de 15 a 25 años, que pueden ser más o menos. Es una enfermedad hereditaria tan potente, que si el padre o la madre de una persona la padeció, sus hijos tienen un 50% de probabilidades de desarrollarla.