“Nos quieren dividir”: el Pacto Histórico reacciona tras personería condicionada del CNE

“Nos acaban de entregar una personería jurídica envenenada”. En estos términos, el precandidato presidencial Gustavo Bolívar describió el sabor agridulce que se vivió este miércoles en las huestes del petrismo. Si bien después de meses el Consejo Nacional Electoral (CNE) les otorgó personería jurídica –su reconocimiento legal con derecho a financiación–, lo hizo de forma condicionada y puso a tambalear la cohesión de movimientos que esperan participar en la consulta interna del próximo 26 de octubre.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4