¿En el petrismo no lo quieren? Así han sido los mensajes de rechazo del Pacto Histórico hacia Daniel Quintero

Personas cercanas al presidente como Susana Muhamad, Ángela María Robledo y Carlos Carrillo han expresado su molestia por la presencia del exalcalde de Medellín en el partido.

  • Tres caras visibles del Pacto Histórico han rechazado los acercamientos del exalcalde de Medellín a la coalición del Pacto Histórico, al parecer, por sus investigaciones por presunta corrupción. FOTOS: EL COLOMBIANO y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

Parece más que inminente que de cara a las elecciones del 2026 Daniel Quintero Calle y el Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro vayan por caminos separados, pues ante las críticas recientes del exalcalde hacia esa colectividad, figuras de ese partido cercanas al presidente han manifestado públicamente su rechazo hacia el exmandatario de Medellín.

Dentro del grupo de personas destacadas del Pacto Histórico que han liderado su voz para oponerse a la presencia de Quintero Calle en la consulta del petrismo que elegiría un candidato presidencial están Ángela María Robledo, Carlos Carrillo y Susana Muhamad.

Lea también: Pacto Histórico, en guerra interna por el guiño de Petro: así va la puja a dos meses de la consulta

La que fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en el 2018, Ángela María Robledo, fue directa en uno de sus trinos y manifestó su deseo de que sólo tres personas estén en la consulta del Pacto Histórico a finales de este año.

“Espero que en la consulta del Pacto Histórico en octubre sólo participen quienes de tiempo atrás hayan aportado a una agenda de izquierda y sean personas sin tacha de corrupción”, posteó la excongresista mencionando en su lista de candidatos a la consulta a Susana Muhamad, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar.

Una de las mencionadas en esa terna, la exministra de Medio Ambiente, también ha dedicado espacios en sus redes sociales para expresar rechazo a la presencia del excaldalde en la consulta que se llevará a cabo en octubre.

Aunque Muhamad ya ha manifestado desde semanas atrás su oposición a Daniel Quintero de forma directa, en las últimas horas se ha dedicado a replicar mensajes de otras cuentas que repelen al político de Medellín en la colectividad.

“Daniel Quintero NO hizo ninguna ‘demanda’ de Hidroituango, y NO recuperó un solo peso”, dice uno de los mensaje replicados por la precandidata presidencial. “Saquemos las mentiras de la campaña, y más si nos disfrazamos de progresistas”, agrega este mensaje.

Sin embargo, la cara más visible del rechazo del petrismo hacia el exmandatario distrital ha sido la del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

“El sueño de unidad de las izquierdas hizo agua en el POLO por Samuel Moreno, ese escándalo de corrupción marcó el camino a la desintegración, hoy el PACTO no puede dejar entrar al Samuel Moreno ciberpunk”, posteó en su cuenta el funcionario, quien ha cuestionado a Quintero Calle por sus escándalos de presunta corrupción cuando estuvo a cargo de la capital antioqueña.

Los mensajes en las últimas horas de estas cabezas visibles del Pacto serían en respuesta a las críticas emitidas por Daniel Quintero en contra de esta coalición.

“Mi presencia en el Pacto Histórico no está garantizada. El Pacto Histórico ha sido tomada por una izquierda miope y sectaria que prefiere que la derecha gane la Presidencia y el país se llene de sangre”, dijo el exalcalde en un comunicado publicado en sus redes.

Siga leyendo: ¿Quintero renunció al Pacto porque no le toleran las investigaciones que tiene por corrupción?

