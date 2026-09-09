Pacto Histórico quiere evitar implosión: harán reunión con miras a las elecciones de 2027

Aunque el expresidente Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico y hoy líder de la oposición, ha insistido en que no existe una división dentro de la colectividad, las señales que llegan desde sus propias filas muestran que las diferencias internas siguen sobre la mesa.

Es tan así que el partido ya busca hacer un “congreso fundacional” en las próximas semanas para “poner en orden” sus bases. Otros esperan que de ahí salgan formas de tomar decisiones más democráticas.

Lo cierto es que son varios bloques dentro de ese partido que estarían buscando no quedarse “sin poder” dentro de la colectividad.

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La discusión no es nueva y ha quedado expuesta en varias decisiones recientes del partido. Pero ahora, con la mirada puesta en las elecciones territoriales de 2027, distintos sectores del Pacto comenzaron a moverse para organizar sus estructuras y, de paso, intentar tramitar las diferencias que han generado tensiones entre sus integrantes.

Una de las voces que puso el tema sobre la mesa fue Carolina Corcho, cabeza del Senado, quien publicó un mensaje en X.

“El proceso interno del Pacto aún no es plenamente democrático. Nos enfrentamos a diario a decisiones cerradas”, escribió Corcho. Agregó: “Por eso existen las tendencias: para ejercer esas diferencias con propuestas, ideas y prácticas que consoliden el Pacto desde adentro”, agregó.

El mensaje llega precisamente cuando el Pacto Histórico se prepara para una etapa de reorganización interna con miras a las elecciones del 2027. “Es la hora de organizarnos. (...) Elegiremos directivas con paridad de género. Construyamos poder desde los territorios”, dijo Corcho.