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La versión del papá de De la Espriella sobre encuentro con Yahir Acuña en campaña: “Abelardo no quería su apoyo y desautorizó reunión”

En medio del enfrentamiento entre el presidente y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, Abelardo de la Espriella Juris contó que el mandatario local buscó reunirse con él durante la campaña presidencial para ofrecerle su respaldo a su hijo.

  • El pronunciamiento del padre de Abelardo de la Espriella sucede justamente en medio de la tensión política entre el mandatario y el alcalde de Sincelejo. Foto: Capturas de video
    El pronunciamiento del padre de Abelardo de la Espriella sucede justamente en medio de la tensión política entre el mandatario y el alcalde de Sincelejo. Foto: Capturas de video
El Colombiano
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hace 1 hora
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La disputa entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, sumó un nuevo capítulo este fin de semana. Esta vez fue Abelardo de la Espriella Juris, padre del mandatario, quien salió a contar su versión sobre un encuentro que sostuvo con el dirigente político durante la campaña presidencial.

De acuerdo con su relato, Acuña buscó reunirse con él cuando ambos eran vecinos en Coveñas. La conversación, según explicó, tuvo lugar en el apartamento del alcalde y estuvo relacionada con un eventual respaldo a la candidatura presidencial de su hijo.

“Me permito aclarar que el alcalde es vecino mío en Coveñas y me mandó a decir que quería reunirse conmigo, como somos conocidos desde hace mucho tiempo”, aseguró De la Espriella Juris.

El padre del presidente dijo que atendió la solicitud y se desplazó hasta el apartamento de Acuña. Allí, según su versión, el entonces alcalde de Sincelejo le manifestó que estaba dispuesto a respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

La intención, sin embargo, no habría pasado de ese primer acercamiento. De la Espriella Juris aseguró que le respondió a Acuña que consultaría la propuesta con su hijo y que posteriormente podrían volver a reunirse.

Pero, según su versión, Abelardo de la Espriella se enteró de la reunión antes de que ese segundo encuentro ocurriera y decidió desautorizar cualquier acercamiento político con el alcalde de Sincelejo.

“Posteriormente, no sé por qué medios, Abelardo de la Espriella, el hoy presidente, se enteró de esa reunión y la desautorizó. Me dijo que no quería el apoyo de Yair”, afirmó.

Esto, de acuerdo con el padre del mandatario, lo puso en una situación incómoda frente a Acuña. Dijo que le dio pena comunicarle directamente que la campaña no quería recibir su respaldo y que, por esa razón, optó por no volver a contactarlo durante el resto de la contienda electoral.

“A mí me dio realmente pena decirle a Yair que no nos apoyara y sencillamente no me comuniqué con él de nuevo durante toda la campaña”, remató.

La pelea entre el presidente y el alcalde

La publicación del papá de De la Espriella, quien actualmente se recupera de una cirugía de corazón abierto, se conoce en medio de la tensión entre el jefe de Estado y Acuña.

El enfrentamiento se hizo público durante la visita del presidente a Sucre, donde De la Espriella cuestionó duramente al alcalde y puso en duda que los recursos de la Nación destinados a Sincelejo deban quedar bajo control directo de la Alcaldía. Es más, el mandatario anunció que buscará mecanismos para garantizar que esos recursos sean ejecutados sin que pasen por el manejo del gobierno local.

En medio de ese cruce, el presidente lanzó además fuertes cuestionamientos contra Acuña. “Bajo su esquema de corrupción yo no trabajo”, le dijo directamente.

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Acuña respondió y defendió su derecho a la presunción de inocencia. También cuestionó la forma en que se desarrolló el encuentro y aseguró que fue intimidado durante el intercambio.

Lea también: “Bajo su esquema de corrupción yo no trabajo”: duro mensaje de De la Espriella a alcalde de Sincelejo

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué reveló Abelardo de la Espriella Juris sobre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña?
El padre del presidente contó que, durante la campaña presidencial, Yahir Acuña lo buscó para reunirse en su apartamento en Coveñas con la intención de ofrecer su respaldo político a la candidatura de su hijo.
¿Cómo reaccionó el actual presidente Abelardo de la Espriella ante el acercamiento de Yahir Acuña?
Al enterarse de la reunión antes de que ocurriera un segundo encuentro, el entonces candidato presidencial desautorizó por completo cualquier acercamiento o alianza política con el alcalde de Sincelejo y pidió rechazar su apoyo.
¿Por qué el padre del presidente decidió no volver a comunicarse con Yahir Acuña?
Tras la orden de su hijo de no recibir el respaldo del alcalde, el padre del mandatario optó por no contactarlo de nuevo durante toda la campaña electoral porque le daba pena comunicarle directamente que la campaña no quería su apoyo.
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