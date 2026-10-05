La versión del papá de De la Espriella sobre encuentro con Yahir Acuña en campaña: “Abelardo no quería su apoyo y desautorizó reunión”

La disputa entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, sumó un nuevo capítulo este fin de semana. Esta vez fue Abelardo de la Espriella Juris, padre del mandatario, quien salió a contar su versión sobre un encuentro que sostuvo con el dirigente político durante la campaña presidencial.

De acuerdo con su relato, Acuña buscó reunirse con él cuando ambos eran vecinos en Coveñas. La conversación, según explicó, tuvo lugar en el apartamento del alcalde y estuvo relacionada con un eventual respaldo a la candidatura presidencial de su hijo.

“Me permito aclarar que el alcalde es vecino mío en Coveñas y me mandó a decir que quería reunirse conmigo, como somos conocidos desde hace mucho tiempo”, aseguró De la Espriella Juris.

El padre del presidente dijo que atendió la solicitud y se desplazó hasta el apartamento de Acuña. Allí, según su versión, el entonces alcalde de Sincelejo le manifestó que estaba dispuesto a respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

La intención, sin embargo, no habría pasado de ese primer acercamiento. De la Espriella Juris aseguró que le respondió a Acuña que consultaría la propuesta con su hijo y que posteriormente podrían volver a reunirse.