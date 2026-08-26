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Padre fue capturado en Titiribí, suroeste antioqueño, por presunto abuso sexual contra sus dos hijas de 11 y 13 años

El hombre les mostraba material pornográfico, les hacía comentarios de tipo sexual y les exhibía su miembro viril.

  • El presunto abusador sexual fue denunciado por su pareja luego de que las hijas le pusieron la queja. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
    El presunto abusador sexual fue denunciado por su pareja luego de que las hijas le pusieron la queja. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
Redacción El Colombiano
hace 42 minutos
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El propio papá habría sido el abusador sexual de dos niñas de once y trece años en el municipio de Titiribí, en la subregión del Suroeste antioqueño.

El hombre fue capturado por la Policía Antioquia y la Fiscalía a partir de una orden judicial que obraba contra él bajo cargos por presunto delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

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De acuerdo con el expediente, la conducta punible habría sido cometida por este sujeto desde el año pasado y fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes el 2 de abril de 2026.

El punto de partida de la denuncia fue la queja que las niñas le pusieron a la mamá por los actos de connotación sexual que su papá tenía con ellas.

Según uno de los relatos, entre agosto y septiembre de 2025 una de las menores sufrió manoseos en sus partes íntimas, si bien no hubo acceso carnal propiamente dicho.

Pero además, también de acuerdo con la versión de una de las presuntas víctimas, el pervertido les hacía comentarios de carácter sexual, pero además les mostraba material audiovisual de contenido erótico que llevaba en su celular y llegaba al punto de descubrirles a ellas sus partes íntimas.

Luego de una valoración médica realizada en el mismo municipio, las autoridades activaron la ruta institucional que se prevé para estos casos donde se pone en evidencia el abuso sexual infantil.

El presunto abusador fue capturado y deberá pasar bajo detención intramural mientras avanza el proceso en su contra.

El hogar no es propiamente refugio

En este caso se pone en evidencia una realidad que se repite en casos de violencia sexual contra menores de edad, que, debiendo ser el hogar un sitio de protección, resulta ser, sin embargo, uno de los escenarios donde más se cometen atropellos de este tipo contra los niños, niñas y adolescentes.

Otro escenario común son los centros educativos. Con relación a eso, precisamente a finales de la semana pasada, la Procuraduría inhabilitó por 17 años para desarrollar funciones docentes a un profesor debido a que se recabaron evidencias sobre el supuesto abuso sexual que cometía contra estudiantes del colegio Lucrecio Jaramillo Vélez, de Medellín.

También le sugerimos ver: Capturaron a depredador sexual reincidente en Bogotá: estuvo en prisión hace un mes por abusar de otra mujer

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento del Valle de Aburrá, luego de comprobar que entre 2022 y 2023 el profesor sostuvo relaciones de tipo sexual con dos jóvenes dentro de la institución educativa, ubicada en la comuna 11 (Laureles-Estadio).

El escándalo estalló el 5 de mayo de 2023 cuando se conocieron las denuncias sobre los actos sexuales en contra de las estudiantes, de 14 y 17 años, respectivamente, sumado a varios señalamientos de solicitarles imágenes de tipo sexual (desnudas o en ropa interior) a otras alumnas a través de sus redes sociales.

Esto lo hacía, principalmente, a través de una cuenta paralela en la red social Facebook, la cual habría creado con este tipo de finalidades, sin afectar su integridad en la cuenta principal que tenía a su nombre, según la investigación.

La denuncia la instauró la madre de familia de la menor de 14 años que habría sido abusada por el docente, asegurando que no solo sostuvieron encuentros sexuales, sino que también tendrían una relación amorosa.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué delito se le atribuye al padre capturado en Titiribí?
Al hombre se le atribuye el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años agravado, por hechos que habrían afectado a sus dos hijas, de 11 y 13 años.
¿Cuándo habrían ocurrido los presuntos abusos sexuales contra las niñas en Titiribí?
Los hechos habrían comenzado en 2025. Uno de los relatos señala que entre agosto y septiembre de ese año una de las menores habría sufrido tocamientos en sus partes íntimas.
¿Cómo se conoció el caso de presunto abuso sexual contra las dos niñas?
El caso llegó a conocimiento de las autoridades después de que las niñas le contaran a su madre los actos de connotación sexual que, presuntamente, realizaba su padre. La denuncia fue puesta en conocimiento de las autoridades el 2 de abril de 2026.
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