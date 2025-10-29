“Yo veía las balas de frente”: padre Chucho fue víctima de angustiante intento de atraco

Jesús Hernán Orjuela, mundialmente conocido como el padre Chucho, vivió momentos de terror en Ecuador al ser víctima de un intento de asalto a mano armada en una carretera, una experiencia que él mismo describió como “la peor de su vida”.
El sacerdote colombiano sufrió el ataque la noche del 28 de octubre de 2025 mientras se desplazaba en una camioneta junto al padre Julio Villacrés.
Orjuela regresaba de algunos encuentros espirituales, a los que había asistido por invitación de una comunidad católica en Ecuador. Los sacerdotes viajaban por la carretera que comunica a Guayaquil y Quevedo cuando el vehículo fue interceptado por otro carro.