Padre descubrió en el funeral de su hija que falleció tras ser sometida a una cirugía estética

La muerte de Paloma Nicole Arellano, de 14 años, en una clínica privada de Durango tras someterse a una cirugía estética, ha generado conmoción en México. Su padre denunció al hospital, al médico y a la madre de la menor, mientras en el Senado se guardó un minuto de silencio en memoria de la joven.

Carlos Said Arellano denunció que su hija fue intervenida el pasado 12 de septiembre por el médico Víctor “N”, pareja de su exesposa. Según su versión, la operación de implantes mamarios se realizó sin su conocimiento y con el consentimiento de la madre de la menor.

En entrevista con medios locales, el padre narró que la madre le informó que viajarían a la sierra porque la adolescente había dado positivo en una prueba de covid-19 y que estarían sin señal telefónica durante varios días. Sin embargo, días después recibió la llamada de que la joven estaba hospitalizada de gravedad.