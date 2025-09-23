x

Padre descubrió en el funeral de su hija que falleció tras ser sometida a una cirugía estética

La muerte de una adolescente tras someterse a un procedimiento estético en una clínica sin autorización encendió las alarmas en México. Al padre de la menor le hicieron creer que su hija había contraído covid-19. Esto fue lo que pasó.

  • La menor de 14 años fue sometida a una cirugía estética. Su familia descubrió el procedimiento durante el funeral, al notar que el cuerpo llevaba un corpiño quirúrgico. Imagen: @csaa.arellano.
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

La muerte de Paloma Nicole Arellano, de 14 años, en una clínica privada de Durango tras someterse a una cirugía estética, ha generado conmoción en México. Su padre denunció al hospital, al médico y a la madre de la menor, mientras en el Senado se guardó un minuto de silencio en memoria de la joven.

Carlos Said Arellano denunció que su hija fue intervenida el pasado 12 de septiembre por el médico Víctor “N”, pareja de su exesposa. Según su versión, la operación de implantes mamarios se realizó sin su conocimiento y con el consentimiento de la madre de la menor.

En entrevista con medios locales, el padre narró que la madre le informó que viajarían a la sierra porque la adolescente había dado positivo en una prueba de covid-19 y que estarían sin señal telefónica durante varios días. Sin embargo, días después recibió la llamada de que la joven estaba hospitalizada de gravedad.

“Yo pensé que se había complicado el covid en su viaje a la sierra”, contó Arellano. La adolescente fue internada con paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral e inducida a coma. Falleció una semana después. El padre aseguró que solo en el funeral descubrió que la joven había sido sometida a implantes. “La abrazo y le veo a un costado un corpiño quirúrgico. Se me hizo muy raro porque no tendría por qué tenerlo... Ya en la noche opté por sacar a todos de la sala y, con ayuda de mi familia, revisamos el cuerpo. Ahí vimos que tenía implantes. Fue cuando me di cuenta que le habían hecho una cirugía estética sin mi conocimiento”, contó.

Y, añadió, “exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”.

El caso llegó hasta el Congreso de México. La senadora Margarita Valdez solicitó un minuto de silencio durante la sesión, además de exigir justicia por la muerte de la adolescente. “Ha consternado a la ciudadanía duranguense y también exijo que todas las autoridades responsables de la investigación hagan justicia”, señaló.

Clínicas irregulares bajo la lupa

La muerte de Paloma Nicole ocurre en un contexto de proliferación de clínicas irregulares en México. En los últimos tres años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha clausurado 97 establecimientos clandestinos, 48 de ellos en la Ciudad de México.

