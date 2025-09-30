¡Qué orgullo! Padres expusieron un cartel afuera de su humilde casa para celebrar el grado universitario de su hijo

No se necesitó un salón de fiestas, ni un banquete lujoso, solo una sencilla pancarta y colgarla en la fachada de su humilde vivienda, para que un par de padres orgullosos celebraran los logros de su hijo.
Así fue como festejaron unos padres agricultores filipinos el triunfo de su hijo, Stephen Sabandal Deloso, que se graduó de la universidad, con un gesto de amor que le ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose viral en redes sociales, como símbolo de la superación y el orgullo familiar.