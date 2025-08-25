Padres de Ivonne Latorre dicen que su muerte en Egipto no fue accidental: “Si mandó mensajes de alerta es porque quería vivir”

Los padres de Ivonne Daniela Latorre, la joven colombiana que murió en extrañas circunstancias en Egipto tras asistir al festival de música electrónica Zamna, rompieron el silencio y aseguran que su hija no sufrió un accidente, sino que habría sido víctima de un hecho violento.
Tito Latorre y Mary Sánchez relataron en el programa Los Informantes los días de angustia que vivieron desde que perdieron contacto con ella hasta que recibieron la noticia de su muerte hace 4 meses.
Ivonne viajó a El Cairo a finales de abril con una amiga, Estefanía Bedoya. El 28 de ese mes, la familia recibió una llamada que alertaba sobre su desaparición. Poco después, la joven fue hallada en coma con múltiples fracturas y días más tarde falleció en un hospital.