Padres de Tatiana Hernández denunciaron supuestas amenazas y extorsiones por parte del ELN

Ya son más de 100 días que familiares y amigos buscan a la universitaria Tatiana Alejandra Hernández Díaz, quien desapareció misteriosamente el 13 de abril en inmediaciones del Hospital Naval de Cartagena.

Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre el paradero de la estudiante de medicina, por lo que sus padres se han visto en la obligación de presentar una denuncia pública sobre la negligencia en la que estarían incurrieron algunos funcionarios de la Fiscalía en la ciudad.

“Nosotros hicimos el reporte de la información que recibimos y un funcionario de la Fiscalía nos dice: ‘Ustedes como que ven demasiadas series’”, manifestó Lucy Díaz, la mamá de Tatiana, añadiendo que han sentido una burla por parte de la entidad.

Lea también: Giro en caso de Tatiana Hernández: Hospital Naval de Cartagena abrió investigación interna por desaparición de la joven

“Siempre pusimos enterado de esta situación que estamos viendo a la Fiscalía y al CTI y ellos decían que eso era de las cárceles. Si Tatiana hubiese sido hija de alguien importante en la ciudad de Cartagena, ya estuviera con su familia”, puntualizó la madre.

Por su parte, Carlos Hernández, el papá de la joven, relató que ya han recibido 10 llamadas extorsivas y con información falsa sobre la ubicación de su hija. “Muchas veces caímos, como se dice redondeaos, y pues nos sacaron plata”.

“Han sido tres llamadas de la misma persona de diferentes números y se identifica como del grupo LEN. Entonces, al recibir yo una llamada a las 11:30 de la noche no encuentro soporte, traté de validar con las entidades que me pudieran dar soporte si yo podía soltar el dinero, en vista de que no recibí respuesta, dije: ‘no me espero más’”, añadió.