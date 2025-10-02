Papás de Tatiana Hernández se salvaron de ser secuestrados por el Clan del Golfo mientras buscaban a su hija desaparecida en Cartagena

La incertidumbre crece cada día, al punto de que la familia, oriunda de Bogotá, se trasladó a La Heroica para buscar a su hija. Los padres aseguran que no desfallecerán y que continuarán con la tarea de reencontrarse con Tatiana.

“Siempre pusimos enterado de esta situación que estamos viendo a la Fiscalía y al CTI y ellos decían que eso era de las cárceles. Si Tatiana hubiese sido hija de alguien importante en Cartagena, ya estuviera con su familia”, explicó Díaz.

Ya son seis meses de la desaparición de Tatiana Alejandra Hernández Díaz, estudiante de medicina que fue vista por última vez el 13 de abril en inmediaciones del Hospital Naval de Cartagena. Sus padres, Carlos Hernández y Lucy Díaz, continúan la incesante búsqueda de la joven, enfrentando demoras, engaños y lo que denuncian como una falta de disposición por parte de la Fiscalía.

Carlos Hernández afirmó en entrevista con La Red Viral que para las autoridades ellos se han convertido en un verdadero dolor de cabeza, puesto que los han catalogado como una “piedra en el zapato” por exigir resultados en la búsqueda.

Los padres también contaron que en medio de las labores de rastreo, el Gaula les advirtió que había ciertos territorios con gran presencia del Clan del Golfo, por lo que no debían movilizarse por esos sectores.

“Un día nos llevaron a un sitio que era territorio del Clan del Golfo. El Gaula se dio cuenta y nos advirtió; fueron por nosotros y nos sacaron de allí porque nos dijeron: ‘Si entran, pueden estar corriendo peligro sus vidas’. Era una pista fuerte de que posiblemente nuestra hija estaba allá”, relató Carlos, explicando que las autoridades los ubicaron a tiempo y evitaron que siguieran adentrándose en esa zona controlada por el grupo armado.

Y agregaron: “Nos habían dado la pista de que era en ese sector, pero no sabíamos que pertenecía al Clan del Golfo. La Policía se dio cuenta con un rastreo, nos detuvo y nos advirtió que no siguiéramos porque íbamos a correr un grave riesgo. Un señor nos estaba llevando para allá en el carro de él, pero nosotros no lo conocíamos”.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, declaró en junio a La FM que “Tatiana no es una niña. Tiene más de 22 años y estaba realizando su internado en el Hospital Naval, ejerciendo su profesión. Su perfil no corresponde, según los investigadores, al de las víctimas habituales de trata, aunque nada se puede afirmar con certeza hasta contar con resultados concluyentes”.