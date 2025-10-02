x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Papás de Tatiana Hernández se salvaron de ser secuestrados por el Clan del Golfo mientras buscaban a su hija desaparecida en Cartagena

Carlos Hernández y Lucy Díaz ya completaron seis meses en la incesante búsqueda de su hija, vista por última vez en el Hospital Naval de Cartagena.

  • Padres de Tatiana Hernández se salvaron de un secuestro en Cartagena. FOTO: Cortesía
    Padres de Tatiana Hernández se salvaron de un secuestro en Cartagena. FOTO: Cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Ya son seis meses de la desaparición de Tatiana Alejandra Hernández Díaz, estudiante de medicina que fue vista por última vez el 13 de abril en inmediaciones del Hospital Naval de Cartagena. Sus padres, Carlos Hernández y Lucy Díaz, continúan la incesante búsqueda de la joven, enfrentando demoras, engaños y lo que denuncian como una falta de disposición por parte de la Fiscalía.

“Siempre pusimos enterado de esta situación que estamos viendo a la Fiscalía y al CTI y ellos decían que eso era de las cárceles. Si Tatiana hubiese sido hija de alguien importante en Cartagena, ya estuviera con su familia”, explicó Díaz.

Entérese: “No se puede descartar nada”: alcalde de Cartagena sobre posibilidad de que Tatiana Hernández haya sido raptada

La incertidumbre crece cada día, al punto de que la familia, oriunda de Bogotá, se trasladó a La Heroica para buscar a su hija. Los padres aseguran que no desfallecerán y que continuarán con la tarea de reencontrarse con Tatiana.

Intento de secuestro a los papás de Tatiana Hernandez

Carlos Hernández afirmó en entrevista con La Red Viral que para las autoridades ellos se han convertido en un verdadero dolor de cabeza, puesto que los han catalogado como una “piedra en el zapato” por exigir resultados en la búsqueda.

Le puede interesar: Encontraron una tera de información en celular y computador de Tatiana Hernández, ¿hallaron pistas de su ubicación?

Los padres también contaron que en medio de las labores de rastreo, el Gaula les advirtió que había ciertos territorios con gran presencia del Clan del Golfo, por lo que no debían movilizarse por esos sectores.

“Un día nos llevaron a un sitio que era territorio del Clan del Golfo. El Gaula se dio cuenta y nos advirtió; fueron por nosotros y nos sacaron de allí porque nos dijeron: ‘Si entran, pueden estar corriendo peligro sus vidas’. Era una pista fuerte de que posiblemente nuestra hija estaba allá”, relató Carlos, explicando que las autoridades los ubicaron a tiempo y evitaron que siguieran adentrándose en esa zona controlada por el grupo armado.

Y agregaron: “Nos habían dado la pista de que era en ese sector, pero no sabíamos que pertenecía al Clan del Golfo. La Policía se dio cuenta con un rastreo, nos detuvo y nos advirtió que no siguiéramos porque íbamos a correr un grave riesgo. Un señor nos estaba llevando para allá en el carro de él, pero nosotros no lo conocíamos”.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, declaró en junio a La FM que “Tatiana no es una niña. Tiene más de 22 años y estaba realizando su internado en el Hospital Naval, ejerciendo su profesión. Su perfil no corresponde, según los investigadores, al de las víctimas habituales de trata, aunque nada se puede afirmar con certeza hasta contar con resultados concluyentes”.

¿Quién es Tatiana Hernández y cuándo desapareció?
Tatiana Alejandra Hernández Díaz es una estudiante de medicina que fue vista por última vez el 13 de abril de 2025 en Cartagena mientras hacía sus prácticas.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida