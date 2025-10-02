Papás de Tatiana Hernández se salvaron de ser secuestrados por el Clan del Golfo mientras buscaban a su hija desaparecida en Cartagena

Ya son seis meses de la desaparición de Tatiana Alejandra Hernández Díaz, estudiante de medicina que fue vista por última vez el 13 de abril en inmediaciones del Hospital Naval de Cartagena. Sus padres, Carlos Hernández y Lucy Díaz, continúan la incesante búsqueda de la joven, enfrentando demoras, engaños y lo que denuncian como una falta de disposición por parte de la Fiscalía.
“Siempre pusimos enterado de esta situación que estamos viendo a la Fiscalía y al CTI y ellos decían que eso era de las cárceles. Si Tatiana hubiese sido hija de alguien importante en Cartagena, ya estuviera con su familia”, explicó Díaz.
La incertidumbre crece cada día, al punto de que la familia, oriunda de Bogotá, se trasladó a La Heroica para buscar a su hija. Los padres aseguran que no desfallecerán y que continuarán con la tarea de reencontrarse con Tatiana.