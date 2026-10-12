Dólar, euro o bolívares: así se pagan las cosas hoy en Venezuela

En Maracaibo, la cuenta de una pastelería puede cerrarse de formas distintas antes de que el cliente termine de sacar la billetera. Dólares en efectivo, transferencia por Zelle, bolívares, euros o USDT (la moneda digital que se mueve por la plataforma de criptomonedas Binance) se utilizan por conveniencia. A lo que mejor quede y dependiendo del cambio.
Es día de quincena. En una ciudad que vive pegada a un lago y a un sol que no da tregua, esa fecha marca el pulso del comercio. El quince y el último día del mes, cuando entra el cobro, las calles se llenan y las vitrinas muestran lo mejor que tienen para ofrecer.
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Mónica Miquelena lo sabe de memoria. Es comerciante, tiene una pastelería en la ciudad y no ve enredo donde otros ven laberinto. “La economía se está moviendo en fechas específicas, lo que son las quincenas, quince y último, fecha de cobro. Eso se activa y la gente sale”, cuenta.
Sin embargo, el día a día marca la pauta en un país que vive una realidad paralela. En medio de una economía que lucha con resurgir, un reingreso en los mercados internacionales y el inicio de la vida petrolera, el país se mueve entre dos precios para un mismo dólar. Uno es el oficial, fijado por el Gobierno, que todos llaman BCV y que rige tanto para el dólar como para el euro. El otro es el paralelo, el de la calle, “el mercado negro”.
“Es un tema complicado. Yo considero que solamente eso lo entiende el que lo vive y lo practica, porque no es fácil”, reconoce. La lógica, sin embargo, tiene su gracia. “La gente por lo general guarda los dólares, los vende más caros y paga las cosas en la calle a precio BCV, que es el legal”, explica. A veces el comercio ofrece descuentos por pagar en divisas, lo que equivale a comprar al precio oficial. “Pero es un tema engorroso”, admite.