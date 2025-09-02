Consulte las fechas del octavo ciclo de pagos de Colombia Mayor en septiembre 2025

Prosperidad Social anunció que desde el 3 de septiembre comenzará la entrega de los recursos correspondientes al octavo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor.

La jornada de pago se extenderá hasta el 19 de septiembre. Este subsidio brinda apoyo económico a los adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad en el país.

Entérese: Polémica por incumplimiento de promesa de Petro: no hay plata para pagar el bono pensional de $230.000 para la vejez

De acuerdo con la entidad, 1.682.106 personas mayores están habilitadas para reclamar este beneficio, ya sea por transferencia bancaria o mediante giros en puntos autorizados. El programa busca garantizar una ayuda oportuna y segura a quienes más lo necesitan.