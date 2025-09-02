x

Consulte las fechas del octavo ciclo de pagos de Colombia Mayor en septiembre 2025

El Departamento de Prosperidad Social indicó que serán más de 1,68 millones de personas beneficiarias.

  Colombia Mayor arrancará este 3 de septiembre el pago de Colombia Mayor. FOTO CORTESÍA.
El Colombiano
hace 24 minutos
bookmark

Prosperidad Social anunció que desde el 3 de septiembre comenzará la entrega de los recursos correspondientes al octavo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor.

La jornada de pago se extenderá hasta el 19 de septiembre. Este subsidio brinda apoyo económico a los adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad en el país.

Entérese: Polémica por incumplimiento de promesa de Petro: no hay plata para pagar el bono pensional de $230.000 para la vejez

De acuerdo con la entidad, 1.682.106 personas mayores están habilitadas para reclamar este beneficio, ya sea por transferencia bancaria o mediante giros en puntos autorizados. El programa busca garantizar una ayuda oportuna y segura a quienes más lo necesitan.

¿De cuánto es el pago de Colombia Mayor?

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, destacó que en este ciclo se prioriza a 527.602 adultos mayores de 80 años, quienes recibirán un pago diferencial de 225.000 pesos, en el marco de la estrategia implementada desde 2024 para fortalecer la protección de esta población. En total, el Gobierno invertirá 232.196 millones de pesos para cubrir la entrega de los subsidios.

Medios de pago y consulta de giros de Colombia Mayor

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados serán los encargados de la operación. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el dinero. También está disponible el enlace oficial de consulta: Consulta de pagos Colombia Mayor.

Le puede gustar: Pagos de Colombia Mayor se extenderán hasta el 21 de julio: ¿cómo reclamarlo?

Prosperidad Social hizo un llamado a los beneficiarios para que mantengan actualizados sus datos de contacto, con el fin de evitar inconvenientes en la entrega. Para resolver dudas o actualizar información, las personas pueden comunicarse a las líneas gratuitas:

* Bogotá: 601 379 1088

* Línea nacional: 01 8000 95 1100

También es posible acudir a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales.

Consulte: ¿Tiene subsidios sin reclamar? Así puede saber si tiene plata acumulada con solo su cédula y Sisbén

