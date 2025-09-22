Renta Joven arranca nuevos pagos en Colombia: cónozca quiénes reciben el apoyo económico

El director general de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que desde el 19 de septiembre arrancaron los pagos del programa Renta Joven, dirigidos a estudiantes de instituciones de educación superior (IES) y del Sena. En total, 22.179 jóvenes serán beneficiados con una inversión que supera los 10.250 millones de pesos, recursos que llegan en un momento clave para garantizar la permanencia en la educación. Puede leer: ¡Pilas! Sena amplió inscripciones para más de 51.000 cursos gratuitos; así se puede registrar

Quiénes reciben los recursos en este ciclo de Renta Joven

Este ciclo de pagos incluye varios grupos de beneficiarios: -9.286 estudiantes de IES recibirán transferencias por concepto de subsanaciones de cinco instituciones: Armada Nacional, Universidad Francisco de Paula Santander sede Ocaña, ESAP, Universidad Tecnológica del Chocó y Gobernación de Vaupés. -8.367 beneficiarios del Sena podrán retirar el apoyo económico correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2025. -Más de 5.000 jóvenes accederán a recursos de transferencias no cobradas en ciclos anteriores.

Se inicia nuevo ciclo de transferencias de Renta Joven.

Próximos pagos para más de 208.000 estudiantes

El Gobierno también confirmó que en noviembre se realizará la transferencia por concepto de matrícula del primer semestre de 2025. Este giro beneficiará a más de 208.000 estudiantes, con una inversión que asciende a 82.000 millones de pesos.

Formas de entrega del subsidio Renta Joven

Las transferencias se realizan bajo dos modalidades: 1. Abono a cuenta registrada en el Portal del Joven, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Los beneficiarios podrán retirar los recursos desde el 19 de septiembre directamente en su producto bancario registrado. 2. Giro bancario para quienes no tienen cuenta activa. Podrán reclamar en oficinas del Banco Agrario o puntos autorizados, según programación que se publicará del 26 de septiembre al 5 de octubre en los canales oficiales.

Trayectorias de vida: un paso más en Renta Joven

El programa no solo busca entregar subsidios. En línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y las directrices del presidente Gustavo Petro, Renta Joven incluye un componente adicional: las Trayectorias de Vida. A partir del 29 de septiembre, se promoverán modelos de asociatividad entre los estudiantes, con el fin de fortalecer la inclusión productiva, fomentar el emprendimiento colectivo y garantizar la continuidad en la educación superior. El director Rodríguez Amaya lo explicó así: "Con trayectorias de vida, de Renta Joven, damos un paso más, queremos que cada joven no solo reciba una transferencia, sino que encuentre un camino para organizarse, aprender, emprender y transformar su territorio junto con otros y otras, porque el futuro se construye en comunidad".