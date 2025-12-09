Paisas busca, en la caldera de Chocó, el triunfo para confirmar su bicampeonato

Con la tranquilidad de tener la serie 2-0 y la ilusión de volver a ganar el título con un contundente 3-0, así viajó Paisas a Chocó para los duelos de este martes y miércoles ante Cimarrones. Un triunfo este martes, a las 7:00, le daría el título a los dirigidos por Daniel Seoane. Le puede interesar: Brandon Weatherspoon está convencido de lograr el bicampeonato con Paisas, arranca la final en el Iván de Bedout Durante la temporada, el colombo-venezolano Luis Almanza (en la foto) se ha consolidado como uno de los titulares y hombres claves en el funcionamiento de Paisas, algo que el jugador valora, pues lo que está viviendo en Medellín y con la afición le amaina un poco el sacrificio de estar lejos de su hija y su familia.

Ahora que está a un paso de ser campeón, hablamos con Almanza sobre lo que ha significado su llegada a Paisas, ser titular y aportar tanto en defensa como en la ofensiva para las buenas cifras del quinteto antioqueño en la Liga. ¿Cómo está viviendo esta final con Paisas? “Estamos muy contentos en la final, tengo un dicho que ‘el trabajo siempre paga’, y hemos trabajado muy duro para lograr el título. Agradecerle a Dios que nos ha mantenido sanos, todos mis compañeros y yo estamos bien y hay que agradecer por eso. Además, estamos en una de las organizaciones más estables de la Liga y por eso desde la temporada pasada fueron campeones y ahora, yo hago parte de este nuevo proceso, con la misma ilusión de ser campeones”.

¿Cómo fue su adaptación al equipo y ganarse esa titularidad? “Bueno, en su momento lo hablé con mi hermano y reflexioné que mi llegada no era para volver a ser campeones, porque Paisas ha tenido muy buen equipo tanto la temporada pasada como esta, pero sí muy feliz de que me buscaran porque ellos vieron que podía aportarle al equipo para ser más fuertes y desde que llegué me he sentido muy bien y dejándome llevar por los buenos ejemplos para seguir creciendo en mi juego y eso lo agradezco”. ¿Rápido se ganó el cariño de la gente, qué piensa sobre eso? “Me siento muy bien porque tengo mi nacionalidad gracias a mi papá, pero mi familia está bastante lejos (Venezuela), y sentir el respaldo es mucho más importante que otra cosa, entonces al integrarme a esta familia y sentir que nos apoyan con respeto, porque hemos sentido el cariño de la gente y nos apoyan porque ven lo que hacemos en la cancha y nos devuelven todo con mucho cariño, eso es muy valioso para nosotros”.

Este martes, Daniel Seoane confía no solo en Almanza y cada uno de sus jugadores, sino en el trabajo que han hecho para lograr el título y por ello, aunque sabe que en Chocó no será fácil, está ilusionado con regresar de la caldera, como se le conoce al coliseo en Quibdó, con otra corona. “Sabemos que va a ser muy duro en Chocó, ellos van a seguir mejorando, sumando más jugadores, tendrán cancha llena, así que hay que ir con mucha seguridad para ir a buscar ese juego”, explicó el entrenador venezolano.