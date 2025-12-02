Paisas, listos para la final: el quinteto que dirige Daniel Seoane busca el título ante Cimarrones

Daniel Seoane y sus dirigidos están listos para disputar la serie por el título ante Cimarrones, confiando en que el coliseo Iván de Bedout estará colmadao este jueves y viernes, en el arranque de la final.
Los 13 jugadores, incluidos los tres que jugaron con Colombia la Ventana de Clasificación al Mundial, están listos para iniciar con píe derecho su camino en busca del bicampeonato.
Daniel Seoane, habló sobre las fortalezas que tienen como equipo y también analizó en qué mejoró el grupo para este torneo. “Somos más físicos que la temporada pasada, también tenemos más talla, mejor juego en la pintura y jugamos, quizá otro estilo, porque el armador de la temporada pasada, Hansel Atencia, llegó sobre el final, en cambio este torneo hemos contado con un armador natural toda la temporada, así que creo que este año quizás jugamos con un poco más control y más adentro”.