Los norteamericanos Marcus y Eric Crawford no son hermanos, pero en Paisas juegan como si lo fueran

Paisas tiene sus objetivos claros para el cierre de 2025: lograr el bicampeonato y ser protagonista en la BCL (Basketball Champions League), un torneo que congrega a los campeones de América. El año pasado, en su debut como invitado, compitió hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Flamengo, equipo que, a la postre, se coronó campeón del certamen.
Para alcanzar estas metas, el técnico Daniel Seoane y Daniel Haza, dueño del equipo, han conformado una plantilla de calidad, técnica y talento. Entre los elegidos se encuentran Marcus y Eric Crawford, quienes tienen en común mucho más que el apellido.