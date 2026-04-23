Paisas prepara gran fiesta para recibir a Motilones, en el estreno del técnico argentino Juan Manuel Nardini

Este viernes, desde las 3:00 p. m., en el coliseo Iván de Bedout, Paisas tiene lista una gran fiesta para recibir a Motilones por la séptima fecha de la Liga Profesional.
Los antioqueños brindarán una experiencia para que los menores de 14 años puedan disfrutar su día y acompañen al equipo, por eso el ingreso para ellos es gratuita, además el juego tendrá como novedad la presencia del argentino Juan Manuel Nardini, de 39 años, quien es el nuevo entrenador de Paisas.
Tras las dos derrotas en casa ante Toros del Valle, los estrategas Ricardo Pinzón y Luis Fernando Lopera presentaron la renuncia a sus cargos, según comunicó el club, y por ello se determinó el cambio de cuerpo técnico. Los dueños del equipo decidieron darle un viraje al manejo táctico y ahora Nardini es el encargado de orientar al grupo que espera sumar dos triunfos: viernes y sábado en la serie ante Motilones del Norte.
Paisas está gestionando, además, la llegada de dos jugadores colombianos de buen nivel que ya han estado en la nómina, con el fin de reforzar el grupo que lucha por buscar el tricampeonato.