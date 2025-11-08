Paisas venció a Motilones y se confirmó como semifinalista de la Liga Profesional de Baloncesto

A falta de un solo juego para terminar la fase regular de la Liga Profesional de Baloncesto, Paisas se consolida como el equipo más efectivo en la competencia, con un promedio de 88 puntos por encuentro, superando a Toros del Valle y Caribbean, que registran 78, y a Caimanes del Llano, con 72.
Además, los antioqueños se confirmaron como semifinalistas de la Liga por segunda ocasión consecutiva, tras vencer 78-123 a Motilones, con el lucimiento de Juan Diego Tello quien marcó 18 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias.
Este sábado 8 de noviembre, Paisas cerrará la fase de regular con el duelo, nuevamente ante Motilones en el Iván de Bedout, a las 8:15 de la noche y esperará durante una semana para conocer el rival que tendrá en semifinales, con miras a buscar su bicampeonato.