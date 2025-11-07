x

Declaran responsable al Estado por la muerte del magistrado Jorge Alberto Echeverry en el holocausto del Palacio de Justicia

El nuevo fallo asegura que hubo uso excesivo de la fuerza durante la retoma del recinto. ¿Qué deberá hacer el Estado al respecto?

  Toma del palacio de justicia. FOTO: ARCHIVO ELCOLOMBIANO
    Toma del palacio de justicia. FOTO: ARCHIVO ELCOLOMBIANO
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 6 minutos
bookmark

En el marco de la conmemoración de los cuarenta años de la toma y retoma del Palacio de Justicia -ocurrida en noviembre de 1985- el Consejo de Estado emitió un nuevo fallo que encamina la búsqueda de verdad de las víctimas y sus familias. La sección tercera determinó que el Estado colombiano tiene responsabilidad patrimonial por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa.

Según el documento: “la muerte del funcionario judicial se produjo por causas concurrentes: por una parte, la toma irracional, violenta, indiscriminada y terrorista del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19 (...) y, por la otra, por la omisión en el cumplimiento de los deberes de seguridad y protección del Estado y por el uso excesivo y desproporcionado de las fuerzas del orden durante la retoma”.

(En desarrollo)

