El Valle bajo fuego: personero denunció “barbarie y terrorismo” tras ataque con explosivos al batallón Codazzi y Pichincha

Como si un primer ataque no hubiera sido suficiente, durante la noche de este viernes 25 de abril, el municipio de Palmira se convirtió en el escenario de otro ataque terrorista que ha sacudido la tranquilidad de los habitantes del departamento del Valle del Cauca. Le puede interesar: Video | Atentado en Palmira: Cámara de seguridad registra el terror de ciudadanos tras estallido de cilindros Tras el ataque con carro bomba en las inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, tres cilindros explosivos fueron lanzados contra las instalaciones del batallón Codazzi, en una acción que el personero municipal de Palmira, William Andrey Espinoza, calificó como un acto de crueldad y zozobra para la población civil.

Según el reporte oficial entregado por el personero Espinoza, el atentado se ejecutó mediante el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, aunque la efectividad de los mismos fue parcial. “Tres específicamente, cilindros que fueron arrojados hacia el del batallón Kodasi. Uno de ellos solamente explotó, pero no causó, afortunadamente, heridos ni muertos”, explicó el funcionario a los micrófonos de Blu Radio este sábado 25 de abril. No se pierda: Amnistía Internacional raja al Gobierno Petro en defensa de los Derechos Humanos A pesar de la magnitud de la carga explosiva, el personero confirmó que el sistema de salud y las autoridades militares no reportaron bajas ni afectaciones físicas tras la detonación. “Afortunadamente, no se presentaron afectados ni heridos ni lesionados ni fallecidos ni de la fuerza pública ni de la sociedad civil de manera afortunada”, aseguró Espinoza.

Lugar de la explosión en Palmira en la noche de este viernes. FOTO: Captura de video de redes sociales

Impacto psicológico y seguridad regional: estructuras criminales por el control territorial

Aunque el ataque no dejó víctimas mortales, el personero fue enfático en señalar el daño emocional y el pánico colectivo que generó la explosión en las inmediaciones de la unidad militar. “Eso sí causó una situación de horror, de zozobra en la población palmirana”, indicó el funcionario, quien vinculó este hecho con una escalada violenta en el departamento. “Hay que recordar que fueron dos atentados que se presentaron ayer en Valle del Cauca”, precisó el personero, haciendo referencia al ataque simultáneo ocurrido en el batallón Pichincha de Cali. Para el representante del Ministerio Público en Palmira, estos eventos no son aislados. También le puede interesar: Disidencias de ‘Iván Mordisco’ se ensañan con Cali: En cuatro años van 28 atentados que dejaron 11 muertos y 150 heridos

“Son definitivamente actos crueles, actos de violencia, actos de barbarie, de terrorismo que en este momento, pues, afectan a la población vallecaucana”, afirmó. Al ser consultado sobre los posibles autores de la ofensiva, Espinoza mencionó las agrupaciones armadas que mantienen injerencia en la zona. “Bueno, en Palmira está documentado, sí está la Jaime Martínez, está el 2057, está la Dan Izquierdo, que son estructuras ilegales que han venido tomando fuerza y tomando el territorio”, explicó. No obstante, aclaró que la determinación final de los responsables quedará en manos de las autoridades judiciales.

Críticas a la gestión del Gobierno nacional frente a la seguridad

Finalmente, el personero de Palmira manifestó su preocupación por la falta de una estrategia efectiva para frenar el avance de los grupos armados en el Valle del Cauca. “Yo creo que la respuesta es que no hay una contundencia ni hay acciones claras por parte del gobierno nacional”, señaló de forma directa. Ante la crisis de orden público, Espinoza instó al Ejecutivo a pasar de los diagnósticos a la ejecución de medidas de fuerza y apoyo logístico.

El personero municipal de Palmira, William Andrey Espinoza. FOTO: Tomada de redes sociales @WilliamPersoner

“Se requieren decisiones por parte del presidente y por parte del gobierno nacional para tener mayores capacidades a nivel departamental y municipal, mayores capacidades en los territorios”, concluyó. Tras los eventos, se convocaron consejos de seguridad para definir el rumbo de las operaciones en la región.

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