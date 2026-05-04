“Yo soy la candidata”: Paloma explota contra Cepeda y dice que “si no se escondiera para debatir, se lo explicaría en la cara”

La controversia por la reforma pensional volvió a escalar este lunes, pero esta vez con un giro político: la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia le pidió directamente al senador Iván Cepeda que deje de referirse a Álvaro Uribe cuando la critique a ella.
El cruce se da luego de que Cepeda respondiera a declaraciones del expresidente Uribe, quien había acusado a sectores de izquierda de promover una narrativa según la cual Valencia afectaría los beneficios para adultos mayores contemplados en la reforma pensional.
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Uribe defendió a la congresista asegurando que hay un “engaño” al afirmar que ella pretende eliminar subsidios, y sostuvo que su postura ha sido que estos apoyos se financien con recursos del presupuesto, sin afectar los ahorros pensionales de los trabajadores.
“(Hay un) engaño diciéndoles a los viejos que Paloma (Valencia) les va a quitar el auxilio al adulto mayor, que lo creamos nosotros. Cuando ella lo que ha querido es que hay que pagarlo, pero de cuenta del presupuesto, sin quitarles los dineros de pensiones a los trabajadores”, dijo explícitamente Uribe en entrevista con Semana.