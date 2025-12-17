“La verdadera primera vuelta será la consulta en marzo”: Paloma Valencia sobre alianzas

En Paloma Valencia Laserna habitan dos vidas complementarias. La más conocida es la de la senadora juiciosa que ganó hace un par de días la encuesta interna de su partido para ser la candidata presidencial de Centro Democrático. La otra, menos conocida, la de una mamá de 47 años que estudió Filosofía y Derecho y una maestría en escritura creativa, que devora poesía y que es hincha de la Selección Colombia.
A pesar de tener dos apellidos con tradición política —sus abuelos son el expresidente Guillermo León Valencia y Mario Laserna Pinzón, fundador de la U. de Los Andes—, Paloma no siempre quiso meterse en el mundo político. De hecho, estuvo primero en medios de comunicación comentando la realidad nacional. Pero su corazón “grande” y su mano “firme” la fueron llevando a militar en el uribismo con una de las más leales colaboradoras del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Se convirtió en una de las congresistas más destacadas de ese partido desde 2014, aunque no ha estado exenta de polémicas. Por nombrar solo una: propuso una consulta popular para dividir el Cauca entre indígenas y mestizos, y fue calificada como racista.
Pero también ha tenido victorias: logró tumbar el Ministerio de Igualdad con una demanda en la Corte Constitucional que le dio plazo a esa cartera hasta 2026 para volver a presentar el proyecto. O también ha hecho control político riguroso al gabinete del presidente Petro y a las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo logrando tumbar micos legislativos.
Lea también: Paloma Valencia es la candidata del CD, ¿irá a consulta en marzo?
Esta semana, en el evento donde se anunció su victoria como candidata, la senadora Valencia recordó a su compañero asesinado Miguel Uribe Turbay, con el que competía: “Yo siento que desde que Miguel murió estamos viviendo una película en blanco y negro porque los colores se fueron desvaneciendo”.
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, la candidata Paloma Valencia habla de la controversia que despertó públicamente su competidora María Fernanda Cabal por los resultados de la encuesta interna; de posibles alianzas con algunos candidatos de la derecha, de propuestas concretas en seguridad y salud, entre otros temas, como libros.