Paloma Valencia le sale al paso a Cepeda en La Ceja: “Podemos derrotarlo en primera vuelta”

Durante su concentración desde La Ceja, Antioquia la candidata presidencial Paloma Valencia manifestó estar rotundamente en contra el gobierno de Gustavo Petro al rechazar su intención de avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente.
En ese mismo escenario, y en medio del choque electoral, también le respondió a Iván Cepeda, quien aseguró que ganaría en primera vuelta: “Esta es la campaña que puede derrotar a Cepeda”, dijo, al sostener que su aspiración sigue creciendo en las encuestas.
La intervención se dio en una visita a este municipio del Oriente antioqueño que, de acuerdo con los registros, fue multitudinaria y contó con el respaldo de figuras importantes del Centro Democrático como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador electo Esteban Quintero.
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