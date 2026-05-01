Paloma Valencia le sale al paso a Cepeda en La Ceja: “Podemos derrotarlo en primera vuelta”

Durante su concentración desde La Ceja, Antioquia la candidata presidencial Paloma Valencia manifestó estar rotundamente en contra el gobierno de Gustavo Petro al rechazar su intención de avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente. En ese mismo escenario, y en medio del choque electoral, también le respondió a Iván Cepeda, quien aseguró que ganaría en primera vuelta: “Esta es la campaña que puede derrotar a Cepeda”, dijo, al sostener que su aspiración sigue creciendo en las encuestas. La intervención se dio en una visita a este municipio del Oriente antioqueño que, de acuerdo con los registros, fue multitudinaria y contó con el respaldo de figuras importantes del Centro Democrático como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador electo Esteban Quintero. Le puede interesar: No constituyente: la base del acuerdo entre Paloma Valencia y el Partido Liberal

Pulso electoral y críticas al modelo económico

Durante su discurso, Valencia planteó que el país enfrenta “dos visiones radicalmente opuestas”. De un lado, criticó lo que considera un modelo que “odia a todo aquel que produce” y cuestiona el ánimo de lucro. “El ánimo de tener más, de poder cuidar a su familia... es el impulso diario que nos mueve a salir adelante”, dijo, al rechazar lo que calificó como una estigmatización del empresario.

En esa línea, arremetió contra el modelo que atribuye a Cepeda: “Es el modelo que termina empobreciendo los pueblos, porque elimina la libertad y el progreso”. También cuestionó el crecimiento del empleo público y aseguró que “esos 92.000 empleos creados por Petro” tendrían un propósito electoral. La candidata insistió en que no permitirá que “se roben el ahorro de los trabajadores”, en referencia a la discusión sobre el sistema pensional, y afirmó: “La plata de los trabajadores es de los trabajadores y la vamos a defender”. Valencia también se pronunció sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa que rechazó al considerar que “no es el momento para el país” y que debe respetarse la Constitución de 1991. Según dijo, se trata de una jugada política y cuestionó que, pese a que en 2018 Petro aseguró que no impulsaría ese mecanismo, hoy retome esa idea en medio de un contexto marcado por problemas urgentes como la seguridad, el desempleo y la salud. Lea más: ¿Por quién nunca votaría? Iván Cepeda lidera el rechazo electoral seguido de Abelardo y Paloma, según Guarumo

Empleo, salario mínimo y economía

Otro de los ejes de su intervención fue el mercado laboral. Valencia advirtió sobre una pérdida de empleo formal y aseguró que “se han perdido más de 240.000 empleos en el campo y cerca de 166.000 en la industria manufacturera”. También alertó sobre el crecimiento de la informalidad y cuestionó el aumento de la contratación estatal en el último año. “Son más los colombianos que viven con menos de un salario mínimo que los que había hace dos años”, sostuvo. Sobre el salario mínimo, señaló que no se opone a incrementos, pero advirtió que deben ir acompañados de medidas que fortalezcan a las empresas. “Para que ese salario se sostenga, necesitamos empresas fortalecidas”, dijo en línea con lo planteado por Esteban Quintero. El senador electo, por su parte, propuso reducir impuestos a las empresas como vía para generar más empleo y cuestionó la situación actual de sectores como la salud y la seguridad bajo el gobierno de Gustavo Petro.

Uribe endurece el discurso

Uno de los momentos más fuertes de la jornada fue la intervención de Álvaro Uribe Vélez, quien lanzó críticas directas contra Cepeda. “Tendrán que responderle al país por qué en el último año se han perdido 100.000 trabajos en los hoteles de Colombia y 105.000 en bares y restaurantes”, afirmó. El exmandatario también cuestionó el modelo económico y lanzó señalamientos sobre el impacto del narcotráfico en el consumo y la economía, en un discurso de tono confrontativo que cerró con una defensa de Antioquia.

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