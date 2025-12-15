Paloma Valencia es la candidata del CD, ¿irá a consulta en marzo?

“La persona seleccionada y quien desde hoy llevará las banderas de enderezar el rumbo de la nación es nuestra senadora Paloma Valencia”, anunció Gabriel Vallejo este lunes 15 de diciembre, en el evento en el que el Centro Democrático definió, mediante encuesta y colegio elector, su candidatura presidencial. El anuncio, hecho pasadas las 6:00 de la tarde, puso fin a un proceso iniciado en octubre de 2024 con cinco figuras del partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y el asesinado Miguel Uribe Turbay. Más un año después, la competencia quedó concentrada en tres senadoras y se resolvió con un esquema mixto que el partido presentó como técnico y participativo. Según explicó la dirección del Centro Democrático, la decisión se sustentó en dos mediciones adelantadas por firmas chilenas. La primera, a cargo de Cadem, consistió en un estudio cuantitativo nacional de 2.109 entrevistas autoadministradas vía web, con un margen de error del 2,1% y un nivel de confianza del 95%. La segunda, realizada por Panel Ciudadano, consultó a cerca de 5.000 militantes activos, en el que se recibieron 2.255 votos válidos, con un margen de error del 1,46%. Fuentes cercanas al partido consultadas por EL COLOMBIANO señalaron que el desenlace que dio a Valencia como ganadora generó inconformidad en el círculo de María Fernanda Cabal, quien habría cuestionado el proceso y su resultado. Para Cabal, además, el episodio tiene un peso simbólico: es la tercera vez que queda por fuera de la candidatura presidencial del uribismo, después de 2018, cuando el aval fue para Iván Duque; de 2022, con Óscar Iván Zuluaga; y ahora de 2026, con Valencia.

¿Qué sigue?

La proclamación de Valencia ocurrió en un momento complejo para el Centro Democrático. La más reciente encuesta Invamer, publicada en noviembre, ubica a la hoy candidata con 1,1 % de intención de voto. En esa misma medición, ninguna de las figuras del uribismo supera el 2 %, una señal del rezago del partido frente a liderazgos que ya ocupan espacio en la conversación electoral. En términos de opinión pública, Invamer también muestra que Paloma Valencia tiene una imagen desfavorable del 21,1% y el 62,2 % no la conoce. Ese punto de partida fija uno de los principales retos de la candidatura: ampliar reconocimiento y modificar percepciones más allá de las bases militantes del partido. Sin embargo, no hay duda de que Valencia es una de las congresistas más juiciosas de su colectividad con grandes resultados de control político tumbando varias iniciativas del Gobierno. Para Nicolás Molina, docente de Ciencia Política de la UPB, la senadora representa un liderazgo alineado con la estructura del partido y con la figura de Álvaro Uribe Vélez, lo que la convierte en una opción funcional para una colectividad que busca evitar fracturas y preservar capacidad de coordinación política. El experto considera que una candidatura como la de Cabal, aunque muy cercana ideológicamente al partido, podría resultar más difícil de articular en decisiones colectivas y, además, competir por un electorado similar al de otras figuras de derecha con discursos duros ya posicionados. En ese contraste, Molina considera que Valencia “puede atrapar un público un poco más moderado”, manteniéndose dentro de la derecha, pero “sin quedar tan a la derecha como sí puede ser percibida Cabal”. En momentos posteriores al anuncio, Cabal respaldó a Valencia y dijo que le gustaría “ganar con nuestra candidata, ganar con mi partido, pero vamos a ver qué pasa. A Uribe le molesta que se hable de mecánica política. Yo, digo, siempre defenderé la consulta, porque el público quiere votar. No hay nada más antipático que las encuestas (...) Dejemos que la gente vote”. Además, insistió en que se publiquen las encuestas que dieron como ganadora a Valencia. En paralelo, fuentes consultadas por EL COLOMBIANO señalaron que dentro del Centro Democrático está abierta la posibilidad de que Valencia termine midiendo fuerzas en una consulta en marzo e incluso tener acercamientos con Juan Carlos Pinzón. El evento cerró con la intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien respaldó la elección y presentó a Valencia como una figura alineada con la disciplina partidista y el relevo interno del Centro Democrático. Uribe volvió a situar la seguridad como eje de la campaña y llamó a rodear y proteger a la candidata, en un contexto que, más allá del acto, deja abierta la pregunta sobre si el partido logrará ampliar su alcance electoral.

La trayectoria de Paloma Valencia