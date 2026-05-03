Paloma Valencia promete no dialogar, sino perseguir “como ratas” a los grupos armados en Colombia

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, prometió que si gana las elecciones no dialogará con ninguno de los grupos armados activos en el país, muchos de ellos desgajados de la guerrilla de las Farc, y que en cambio los perseguirá “como ratas”.

Valencia denunció desde Pereira (Risaralda), la gran ola de violencia en el Cauca y las consecuencias para la población de la denominada “paz total” del presidente Gustavo Petro.

“Ustedes saben que soy caucana y me duele ver a mi suroccidente sumido en el sufrimiento. Hoy se ve que el departamento afronta el mayor confinamiento”, afirmó durante un acto político de campaña con vistas a las elecciones del 31 de mayo.