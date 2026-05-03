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Paloma Valencia promete no dialogar, sino perseguir “como ratas” a los grupos armados en Colombia

La candidata uribista fue enfática sobre la situación de violencia que se vive en el Cauca, debido a los diferentes ataques liderados por grupos armados y que tienen en zozobra a la población.

  • Una de las propuestas que tiene la candidata Paloma Valencia es no dialogar con grupos armados. FOTO: COLPRENSA
    Una de las propuestas que tiene la candidata Paloma Valencia es no dialogar con grupos armados. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
Europa Press
hace 59 minutos
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La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, prometió que si gana las elecciones no dialogará con ninguno de los grupos armados activos en el país, muchos de ellos desgajados de la guerrilla de las Farc, y que en cambio los perseguirá “como ratas”.

Valencia denunció desde Pereira (Risaralda), la gran ola de violencia en el Cauca y las consecuencias para la población de la denominada “paz total” del presidente Gustavo Petro.

Ustedes saben que soy caucana y me duele ver a mi suroccidente sumido en el sufrimiento. Hoy se ve que el departamento afronta el mayor confinamiento”, afirmó durante un acto político de campaña con vistas a las elecciones del 31 de mayo.

“No nos digan que es una violencia estructurada. Estamos en máximos históricos de producción de cocaína, de homicidios, acciones terroristas, masacres en los últimos 15 años y quiero decir que la paz total es la responsable de lo que vivimos hoy”, señaló en declaraciones recogidas por la emisora Caracol Radio.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

Por ello, recalcó que no dialogará con los grupos armados organizados, sino que reactivará las órdenes de captura en su contra. “Conmigo no habrá diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ni con las disidencias de las Farc, ni el autodenominado Ejército Gaitanista (paramilitares). Vamos a reactivar las órdenes de captura para perseguirlos como ratas y meterlos en la cárcel”, ha subrayado.

Por contra, “el Gobierno Petro pretende modificar la constitución luego de destruir la salud y la seguridad”. “Los problemas se solucionan gobernando bien y no escribiendo una nueva carta magna”, argumentó.

También prometió gestiones para intentar pactar reducciones en el precio de los peajes en todo el país y exonerar a ciertos usuarios. “Sé que el Eje Cafetero tiene los peajes más caros de Colombia. La idea es revisar sus valores y, de común acuerdo, reducir los precios y exonerar de pago a las comunidades de la zona, tanto en esta región, como en el resto del país”, concluyó.

Siga leyendo: No constituyente: la base del acuerdo entre Paloma Valencia y el Partido Liberal

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