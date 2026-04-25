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“Este reto que nos imponen los violentos, lo vamos a derrotar unidos”, Paloma Valencia se pronuncia tras ataques en el Cauca

Este sábado, un ataque con explosivos en la vía Panamericana dejó 14 personas muertas y más de 38 heridas.

  • El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $5.000 millones de pesos por información que lleve a la captura de alias ‘Marlon’. Foto Colprensa/Presidencia.
    El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $5.000 millones de pesos por información que lleve a la captura de alias ‘Marlon’. Foto Colprensa/Presidencia.
El Colombiano
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25 de abril de 2026
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La candidata a la presidencia por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia llegó esta tarde a Palmira, Valle del Cauca, para expresar su solidaridad con las víctimas de la reciente ola de atentados en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, al sur del país.

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El más reciente ocurrido este sábado en la vía panamericana, en el sector El Túnel, en Cajibío, que dejó 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas 5 menores de edad.

“Aquí tienen a una mujer con carácter que no le va a temblar la mano para doblegar a los violentos. Mi primera acción será militarizar la vía y fortalecer a la Fuerza Pública”, dijo la candidata en una corta rueda de prensa acompañada por el expresidente Álvaro Uribe.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció a través de su cuenta de X.

“Son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar. Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados Quieren que la extrema derecha: el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito. Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, escribió el mandatario en su cuenta de X, refieriéndose a los autores del atentado.

En su declaración desde Palmira, Paloma Valencia se refirió al mensaje del mandatario.

“Debería estar acá, y debería estar en la vía, y debería estar arreglándolo inmediatamente, y debería estar visitando las familias afectadas, visitando los batallones, para darle la mano a los soldados y decirles que no están solos, y que este reto que nos imponen los violentos con su barbarie lo vamos a derrotar unidos los colombianos, como siempre lo hemos hecho”.

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Durante un consejo extraordinario, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques. Además anunció una millonaria recompensa de hasta $5.000 millones de pesos por información que lleve a la captura de alias ‘Marlon’, jefe de las disidencias del sur occidente y de alias ‘Iván Mordisco’.

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