Valencia impulsará ley para eliminar pago del Soat a ciertas motos, ¿cuáles serían?

La senadora Paloma Valencia dio a conocer este sábado, en su visita a la ciudad de Pereira, una ambiciosa propuesta sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Se trata de una propuesta para que las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos (cc) queden exentas de pagarlo y que sea el Estado quien asuma ese costo. Dicho proyecto, que será radicada en el Congreso en los próximos días, fue anunciada durante una visita a Pereira, donde la congresista explicó que la medida busca aliviar la carga económica de millones de motociclistas sin desmontar la cobertura en salud. “Por eso hemos venido a decirles aquí desde Pereira, a todos los moteros de Colombia, que para las motos hasta 250 centímetros cúbicos, el Estado se hará cargo del pago del SOAT y que quedan liberados de ese pago, pero cubiertos en la salud”, afirmó.

La propuesta no elimina el seguro como tal, sino que traslada su financiación al Estado. “Para que si hay un accidente, tengan que definitivamente atenderlos (...) esa es la manera de cumplirle a los colombianos que quieren tener su moto, que quieren transportar a su familia”, agregó Valencia. Le puede interesar: Así podrá reclamar por accidentes de tránsito con vehículos sin Soat

Una medida con alto impacto social

El proyecto se sustenta en el peso que tienen las motocicletas en el país. Según la exposición de motivos, Colombia supera los 12 millones de motos, lo que representa más del 62 % del parque automotor, y de estas, el 93,5% son de hasta 250 c.c. Además, el documento advierte que cerca del 92% de los propietarios pertenece a estratos 1, 2 y 3, y que el 60% de los motociclistas gana menos de dos salarios mínimos. Ante eso Valencia defendió que el costo del SOAT se ha convertido en una barrera para cumplir la ley: “Hoy día más del 60% de las motos en Colombia no tienen Soat. No porque los colombianos no quieran cumplir la ley, sino porque no tienen cómo pagarlo”. Y, además, fue más allá al cuestionar el impacto de las sanciones: “Se están castigando a los más pobres. Les quitan su herramienta de trabajo y los condenan a no poder recuperarla (...) La moto es el vehículo de la familia, del trabajador, del campesino”. Lea más: Auge en ventas de motos eléctricas en Colombia, ¿por qué 98% no está en el Runt?

¿Cómo funcionaría la propuesta de exoneración del Soat a motos de hasta 250 cc?

El proyecto plantea modificar el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito para exceptuar del SOAT a las motocicletas de hasta 250 c.c., siempre que estén registradas en el RUNT y cumplan con esa condición de cilindraje. El articulado también incluye un periodo de transición de seis meses, durante el cual el Gobierno deberá reglamentar el nuevo esquema y definir cómo se financiará la atención de víctimas de accidentes. “La presente ley tiene por objeto exceptuar de la obligación de adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito —Soat— a las motocicletas de hasta doscientos cincuenta centímetros cúbicos (250 c.c.) (...) asegurando la continuidad de la atención de las víctimas”, señala el texto. Además, establece controles: si una motocicleta supera ese cilindraje por modificaciones, perderá el beneficio y deberá volver a pagar el seguro. Conozca también: Este es el proyecto de ley que busca que el Soat cubra la atención de animales atropellados en las vías

Riesgos fiscales y presión sobre el sistema de salud