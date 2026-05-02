Valencia impulsará ley para eliminar pago del Soat a ciertas motos, ¿cuáles serían?

La senadora Paloma Valencia dio a conocer este sábado, en su visita a la ciudad de Pereira, una ambiciosa propuesta sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Se trata de una propuesta para que las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos (cc) queden exentas de pagarlo y que sea el Estado quien asuma ese costo.
Dicho proyecto, que será radicada en el Congreso en los próximos días, fue anunciada durante una visita a Pereira, donde la congresista explicó que la medida busca aliviar la carga económica de millones de motociclistas sin desmontar la cobertura en salud.
“Por eso hemos venido a decirles aquí desde Pereira, a todos los moteros de Colombia, que para las motos hasta 250 centímetros cúbicos, el Estado se hará cargo del pago del SOAT y que quedan liberados de ese pago, pero cubiertos en la salud”, afirmó.