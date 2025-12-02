Encienden alarmas por proyecto del Pacto Histórico que afectaría al sector privado y la inversión extranjera

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó fuertes reparos frente a un proyecto de ley presentado por congresistas del Pacto Histórico, al que acusa de abrir la puerta para afectar a las empresas privadas y desincentivar la inversión extranjera en el país.
Según expresó, la iniciativa permitiría que el Estado cancele contratos mineros, licencias ambientales y autorizaciones de exploración o explotación de recursos naturales con base en “indicios fundados” y no necesariamente en decisiones judiciales en firme.