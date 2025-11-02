Pandora cumple 40 años y los celebra con libro, música y gira

Hay un popurrí de canciones de Juan Gabriel –Debo Hacerlo, Caray, Querida, Me Nace del Corazón– que en Colombia se canta a todo pulmón en fiestas de despecho, al finalizar las rumbas, en bares de música plancha y hasta en cualquier fiesta familiar.
Cuando suena: Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida, que no se vivir sin usted, que no se vivir sin usted, disculpe que se lo diga... no hay garganta que no cante con ganas, es un himno de fiesta y de nostalgia que hace parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Es una de las grandes canciones de Pandora, el trío mexicano integrado por las hermanas Isabel y Mayte Lascurain y por Fernanda Meade quienes están celebrando 40 años de carrera.
De Pandora, además de ese popurrí, hay canciones inolvidables como Cómo te va mi amor o No puedo dejar de pensar en ti y en cuatro décadas han recorrido todos los países latinoamericanos con sus voces armónicas. EL COLOMBIANO converso con una de sus integrantes, Fernanda Meade, a propósito de este aniversario, del Latin Grammy a la excelencia que recibirán en próximas semanas, sobre su nuevo disco y la gira que emprenderán por el continente. “Es difícil poner frente a ti 40 años de carrera”, confiesa Fernanda. “Como seguimos trabajando, casi nunca nos detenemos a mirar atrás. Pero con esta celebración hemos aprendido a hacerlo: a discernir, a decir ‘caray, son muchos años, muchas canciones, muchos escenarios’. Me repito a mí misma: ‘Fernanda, créetelo, llevas 40 años llevando alegría con la música’. Creo que la gente se ha sentido acompañada por Pandora, y eso es un regalo enorme”.