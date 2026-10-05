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Paniagua revela la clave del éxito de la Selección Colombia femenina

John Eric Gómez
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Deportes

Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 49 minutos
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En este episdodio de Línea de Gol, Carlos Paniagua destacó el valor de la medalla de bronce lograda por Colombia en el Mundial Sub-20 femenino de Polonia y resaltó la resiliencia, el carácter y la mentalidad de un equipo que compitió sin varias de sus figuras. El técnico aseguró que el fútbol femenino colombiano ha avanzado, pero necesita más competencia internacional, una Liga con mejores condiciones y actividad durante todo el año, y reconoció que sueña con dirigir algún día la Selección Colombia femenina de mayores.

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